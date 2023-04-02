金正恩指示加速擴大核武　美智庫：北韓核設施活動頻繁

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國智庫「北緯38度」（38 North）今（2）日公布的衛星影像顯示，北韓主要核設施有著高度頻繁的活動。

北韓官媒朝中社（KCNA）於3月28日公開最新微型核彈頭（火山-31），並報導，金正恩指示官員們增加可生產核武的核材料，加快研發具威力的核武器，使核武產量成指數性成長。

路透社報導，總部位於華盛頓、監測北韓動向的「北緯38度」表示，自3月3日至17日影像所發現的活動顯示，寧邊核設施的實驗輕水反應爐（ELWR）可能即將完工，並轉為運作狀態。

報告指出，圖片顯示寧邊的一個5百萬瓦反應爐持續運作，周圍實驗輕水反應爐的輔助建築已開始施工。此外，從反應爐的冷卻系統中檢測到水排放，寧邊鈾濃縮廠周圍也開始新建設工作，可能會擴大產能。

報告表示，這些發展似乎反映出金正恩最近增加北韓裂變原料生產，以擴大核軍火庫的指示。

報導指出，目前還不清楚北韓是否已完全開發出可供小型武器搭載的微型核彈頭。分析人士表示，如果北韓恢復2017年以來首次的核試，那麼使這類核彈頭更加完善很可能是一個關鍵目標。

南韓及美國自2022年初就警告，北韓可能隨時恢復核試驗。

在去年的一份報告中顯示，斯德哥爾摩國際和平研究所估計，北韓已組裝多達20枚核彈頭，且可能擁有足以製造約45-55個核設備的裂變材料。