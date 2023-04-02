蔡英文訪瓜地馬拉蒂卡爾國家公園　欣賞馬雅文化表演

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）蔡英文總統訪瓜地馬拉，於當地時間1日和瓜地馬拉總統賈麥岱一同搭乘專機參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園，兩人還於「大美洲豹」（el gran JAGUAR）金字塔前欣賞文化表演。

蒂卡爾國家公園被譽為馬雅文明心臟，完整保留古代馬雅時期遺跡，1979年被列為「聯合國世界文化遺產」，「大美洲豹」則為該國最重要文化資產。



蒂卡爾國家公園大型金字塔神殿至少10座（圖／中央社）

據中央社引述法新社報導，蔡總統與賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）在蒂卡爾國家公園前握手，誓言在面對中國外交攻勢之際維持堅定邦誼，兩人還步行至附近的濱海大道，握手合影留念，並在瓜國最重要的文化資產「大美洲豹」（一號神殿）前欣賞表演，在馬雅舞蹈表演中點燃篝火，欣賞馬雅時代的傳統球賽，以及馬雅「侍女之舞」等文化表演。

此外，蔡英文與賈麥岱以1號神殿前合影後互贈禮物，賈麥岱送蔡英文馬雅樣式的羊毛氈，蔡總統則回贈鄧廉懷「翱翔蒼穹」雕塑。



圖為現場傳統舞蹈表演（圖／中央社）



馬雅時代的傳統球賽（圖／中央社）

接下來，蔡總統參觀了位於瓜國西部的齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院，該醫院由台灣捐助2200萬美元協助興建。

瓜國文化部次長巴里沃斯（Jenny Barrios）說，今天見證了兩國邦誼的強化。

蔡總統隨後將轉往貝里斯（Belize），並於3日會見總理布里仙紐（John Briceno），並於4日離開，在返台前將停留加州，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。