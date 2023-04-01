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AI將帶來末日？ 馬斯克聯名信遭質疑

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/01 20:28
AI將帶來末日？ 馬斯克聯名信遭質疑

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）在ChatGPT獲得外界廣大關注、並與微軟合作推出新一代的GPT-4後，AI功能逐漸完備且能達成的任務持續增加情況下，科技災難電影描繪的人類末日彷彿已近在眼前，馬斯克甚至與超過1,800名專家聯名要求業界暫緩研發速度，不過這封聯名信中引用的文獻作者，則另有話要說。

這封由生命未來研究所（FLI）發出的信件指出，強大人工智慧系統的開發，應在完全確定其效果為正面及風險可以被控管的情況下進行，並引述12份文獻證明現階段AI的發展速度過快，可能對人類文明造成威脅，以此要求業界在GPT-4推出後進行6個月的「休戰期」，暫緩「更強大AI」的開發計畫。

然而，由於該研究所與馬斯克基金會關係密切，而馬斯克自己亦在推行AI的發展，這封信遭批評為雙標。

其中一份被引用文獻的作者、曾替Google監督AI道德性研究的Margaret Mitchell指出，該封信的論調明顯傾向FLI的支持者，且在對未來危言聳聽的同時，選擇性地忽略現在面臨的問題；另外兩名文獻被引用的作者Timnit Gebru與Emily M. Bender更在推特上直指信中的論述簡直是「精神錯亂」。

兩位作者認為，該信傾向於描繪一個AI帶來的末日場景，卻無視現在最大的問題，是大量種族歧視、性別歧視的言論被這些人們寫進AI的程式裡，進而帶來產出出現嚴重偏誤的不良後果。

除此之外，研究也被引用的康乃狄克大學副教授Shiri Dori-Hacohen更表示，馬斯克在接手推特後，平台的假消息數量大增，因此這封馬斯克也簽署的信中提到產出型AI會被用來在網上散布假消息的擔憂「無比可笑」。

而對於外界質疑馬斯克試圖藉這封信妨礙企業對手OpenAI的開發，FLI負責人泰格馬克（Max Tegmark）駁斥了此一說法，並告訴《路透社》，馬斯克在信件撰寫上並無決定權，AI的未來並非只是一間公司的問題，認為馬斯克用這封信阻撓對手發展是不實的說法。
AI
馬斯克
ChatGPT
GPT-4

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