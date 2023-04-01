愚人節糟糕玩笑？俄羅斯輪值接任聯合國安理會主席 烏克蘭指無法接受

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合外電報導）2022年2月軍事侵略烏克蘭相隔15個月後，俄羅斯4月再度接任聯合國安理會輪值主席國。

聯合國安理會15個成員國每月輪值主席一次，俄羅斯上回接任主席是去年2月，也就是普丁發動對烏克蘭戰爭時。

BBC報導，國際刑事法院（ICC）3月17日才對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，指控他要為俄烏戰爭中犯下的戰爭罪行負責。時隔二周，俄羅斯還是能若無其事接任輪值聯合國安理會主席國，烏克蘭對此大聲表達抗議，外長更稱這是「糟糕的玩笑」，總統澤倫斯基也怒批安理會沒做什麼防止俄羅斯侵略烏克蘭。

烏克蘭總統顧問Mykhaylo Podolyak說此舉無疑是「在強暴國際法」，一個發動戰爭、違反人道和戰爭罪、忽視聯合國憲章、毀壞核武安全協議的國家，竟然還能繼續輪值聯合國安理會主席，直呼不敢置信。

儘管烏克蘭不滿，美國也未阻擋安理會常任理事國俄羅斯輪值主席。輪值主席後，俄羅斯有權制定及提出議程，俄外長指將安排會議討論所謂一個由多邊而非單邊所制定的新世界秩序，包括武器管控。

美國白宮回應表達無奈，畢竟受限在聯合國憲章下，他們無法去對抗現有制度，更何況俄羅斯還是常任理事國，能輕易否決聯合維和行動提案。

法新社報導，阿特拉斯公民運動（Atlas）共同創辦人安德里亞-文森指這是一個「笑不出來的的愚人節笑話」，批評聯合國安理會成員國外交官們「缺乏回應」，對此他們很失望，也擔憂俄羅斯繼續利用這個職務傳播錯誤訊息，轉移人們對俄羅斯企圖為其在烏克蘭侵略罪行的注意力。