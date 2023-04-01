立陶宛兩大商港市長參訪「台灣、全球最大」 高雄市長陳其邁：共享價值多盼深化合作

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）立陶宛最大港口城市克萊佩達 (Klaipeda) 市長古勞斯卡 (Vytautas Grubliauskas) 以及約納瓦 (Jonava) 市長辛可威斯 (Mindaugas Sinkevičius)，3月30日首度訪問高雄，高雄市長陳其邁31日親自接待，並安排兩位市長參訪台灣最大文化設施、全球最大單一屋頂劇院的「衛武營國家藝術文化中心」，市長們還意外發現知音，讓陳其邁直呼「What A Wonderful Partnership」。

台灣在2021年立陶宛贈新冠疫苗後兩國關係急遽升溫，去年立陶宛交通及通訊部愛格涅政務次長訪高雄，今年立陶宛最大港口城市克萊佩達及約納瓦市長也在3月30日首度訪問高雄，除了參加2023智慧城市論壇，也參訪港都建設，並於昨(31)日下午拜會高雄市長陳其邁，雙方就經貿、港口、智慧城市、文化藝術等面向進行交流。陳其邁和古勞斯卡皆認為，雙方未來在港口、經貿上，能發展更深度的交流合作。

陳其邁致詞時，首先感謝立陶宛近年在國際上對台灣的支持，表示立陶宛對抗威權、追求民主的故事深刻感動台灣人民，而台灣與立陶宛同樣重視民主、自由、人權及法治。陳其邁特別強調，高雄也是台灣民主化的起源地，「作為人權城市的市長，藉此機會向立陶宛人民表達敬意」。

除了兩國間共享價值，陳其邁說，立陶宛在智慧城市、金融科技發展的表現傑出，而克萊佩達港是立陶宛最大港，相信雙方未來在港口、經貿交流和城市治理一定能發展更密切的交流。

古勞斯卡回應感謝高雄市府熱情接待，盛讚高雄是一座非常棒的港灣城市，他雖然是第一次造訪高雄，卻也好像回到自己家鄉一般，「相信在港口以及城市治理上，都是兩座市日後可加深合作的領域」。

辛可威斯則指出，台灣與立陶宛雖然在地理位置上距離較為遙遠，但同樣珍惜自由、民主，對城市發展亦有相似觀點，同樣致力於碳中和、數位轉型等領域，近日走訪多處地點，期盼未來能於政策上加以串連。

周五，訪團除了與陳其邁市府團隊見面交流，還搭乘文化遊艇遊巡遊高雄港，並參訪衛武營國家藝術文化中心。曾擔任樂手的古勞斯卡對衛武營的表演場域讚嘆不已，除了在戲劇院、音樂廳的場地即興吹奏迷你小號，更在公共鋼琴旁與現場彈奏鋼琴的民眾合奏同歡，現場感受衛武營的環境音效氛圍，優美的旋律立刻吸引民眾駐足聆聽。

古勞斯卡和陳其邁還聊起傳奇黑人爵士樂手路易‧阿姆斯壯 (Louis Armstrong) 的歌曲「What A Wonderful World」，意外發現知音，陳其邁直呼兩市關係是「What A Wonderful Partnership」，亦期盼兩位市長能帶著高雄的問候及祝福返國，持續加強雙邊的友誼。