蔡英文接受瓜國贈勳 瓜地馬拉總統：台灣是主權獨立國家

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（1）日與瓜地馬拉總統賈麥岱會談，賈麥岱會後發表公開談話，台灣和瓜地馬拉是策略夥伴關係，作為崇尚和平的國家，支持且尊重台灣主權以及領土的完整。

蔡總統訪問友邦瓜地馬拉第一天行程，出席在瓜國總統府所在地、國立文化宮舉行的軍禮歡迎儀式，隨即在總統會客室舉行兩國元首會談，見證兩國外長簽署「台瓜基本合作協定」，會後兩國元首合影並發表談話。

國宴開始前，總統接受賈麥岱總統頒贈象徵對區域整合具卓越功績之國家元首級「金質五火山大十字勳章」。隨後致詞時表示，今天非常榮幸接受賈麥岱總統頒贈五火山勳章。這個勳章意義非凡，不僅是她個人的殊榮，更彰顯出台灣和中美洲國家之間的友好情誼。

賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）致詞時說，在世界局勢動盪的今天，蔡總統到訪向全世界傳達團結互助合作與希望的訊息，台灣和瓜地馬拉是策略夥伴關係，作為崇尚和平的國家，瓜地馬拉重申堅定立場，在各雙邊、多邊及國際場域呼籲推動台海和平，支持且尊重台灣主權以及領土的完整。

賈麥岱強調，瓜地馬拉與台灣合作無間、邦誼堅不可破，攜手成為最佳的策略夥伴，並以具體行動推動有益兩國人民的合作計畫。讓雙邊關係堅若磐石的原因非常多，包含學術交流計畫、彼此間文化的推崇及尊重，以及強大的經貿外交，、兩國在地理位置上的重要性和共同價值。

他表示，台瓜的友誼是建立在具體的互惠行動，不是空口說白話，瓜地馬拉政府以具體表現展現對台灣的支持。特別是在世界衛生組織，肯定台灣在新冠疫情期間所做出的貢獻，以及在產婦新生兒醫療保健、基礎公共衛生照顧、健保、水資源維護等議題上給予的寶貴協助。

另外，瓜地馬拉政府基於聯合國普遍性原則，支持台灣參與且貢獻聯合國及其體系。

他表示，台灣也一直非常支持瓜地馬拉，所提供的合作致力於幫助瓜國政府推動永續及永久性的社會及經濟發展，符合國家優先發展的目標，國立醫院計畫就是非常好的例子。這間醫院所提供最先進的醫療服務，讓民眾獲得妥善的照顧。

他表示，這次蔡總統來訪非常重要，讓瓜國有機會可以重申對中華民國台灣的支持，為兩國邦誼注入新的活力，以及再次承認、肯定台灣是一個主權獨立的國家，是與瓜地馬拉分享歷史兄弟邦誼、相互尊重、民主價值的國家。

賈麥岱表示，中華民國台灣的經濟模式向世界證明，透過創新與勤奮的工作可以創造令人稱羨的經濟成長及科技發展；台灣的韌性也向全世界展現克服全球性挑戰的能力，特別是在致力於台灣海峽區域、甚至全世界和平穩定的努力。

他重申，兩國超過一甲子的友好情誼，蔡總統是他非常好的朋友，「瓜地馬拉是妳的家。」