西班牙總理訪中國談俄烏和平協議 建議中方了解烏方需求

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）繼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪中、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將邀請歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪中後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也於昨（31）日與中國國家主席習近平會面，並呼籲北京在研議俄烏和平協議時應先與烏方會談，並對烏方要求表達支持之意。

桑傑士在北京的記者會上表示，他鼓勵習近平在擬定和平協議前應先了解烏方的訴求，並聲明西班牙支持不久前由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提出，將領土狀態回復到俄國併吞克里米亞半島前時期的要求。

他並進一步指出，烏方訴求有理有據且符合聯合國憲章精神，相對的俄國在普丁決定入侵烏克蘭時就已經違反聯合國憲章及其條文，俄軍非法入侵烏克蘭的行為為西班牙所關切。

事實上，雖然中國上個月針對烏克蘭戰爭提出了包含停火在內的12點和平條件草案，然而，中國並未明確點出俄國是侵略的一方，歐盟對於內容仍有些意見，除此之外，習近平已與普丁會晤且兩者表現甚密，中方卻從未與烏方直接進行對談的情況下，和平協議的內容走向更讓歐盟擔心。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell)直指，中國過度傾向俄方、無法辨識入侵者和受害者，且並無呼籲俄國撤軍，不應擔任調解國角色，不過他也坦承，中國對俄國政策有影響力，在促進和平上不可或缺。

由於西班牙將在7月接任歐洲聯盟理事會 (Council of the European Union)的輪值主席國，桑傑士的訪中意義重大，無論是西班牙還是中國都希望能與對方搞好關係，不過從桑傑士的表現看來，目前西班牙仍與歐盟態度一致，與習近平的會面是否會影響雙方在俄烏戰爭議題上的走向，仍有待觀察。