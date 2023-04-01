（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）歐美自2022年初起，兒童因不明原因造成嚴重急性肝炎的案例增加，經研究後發現，並非是新冠病毒引起，而是與AAV2病毒感染有關。

去年起歐美有不少兒童爆發不明病因的嚴重急性兒童肝炎，由於不是由A、B、C、E肝炎病毒造成的肝炎，且發生在健康、非免疫系統不全且感染腺病毒的兒童身上，引起國際間關注與擔憂。英國衛生安全局（UKHSA）2022年5月召開記者會發布聲明、調查報告，並持續調查找出病因。

而探討不明原因兒童肝炎的三篇研究以加速預覽（Accelerated Article Preview）的形式公開於國際期刊《Nature》，三篇論文都連結了AAV2感染與不明原因增加的兒童肝炎病例，但還有待研究這種病毒在發展成肝病過程中的作用，以及不明兒童肝炎上升的原因。

台灣科技媒體中心邀請台大醫學院微生物學科教授楊宏志解析，他表示從三篇研究中可以確立AAV2是造成這次不明兒童肝炎的主因，且發現有AAV2可藉由一種人類皰疹病毒HHV-6B的幫忙進行複製，。這也可說明之前發現人類腺病毒41型（Human adenovirus 41, hAdV41）在這些發病且有肝炎的病患中有較高的比例。

楊志宏解釋，這次兒童不明原因的肝炎，發生在COVID-19疫情期間，確實引起不小的驚慌。有報導說可能是新冠病毒引起，更加深公眾的恐懼。後來發現與人類腺病毒41型有關，大家一度以為已經找到病原，但抽絲剝繭之後才發現，真正的元兇應該是AAV2。整個發現過程峰迴路轉，確實幫大家上了一堂病毒學的課。

楊志宏說，人類腺病毒、腺相關病毒和COVID-19疫情，這三者乍看之下似乎沒有關係，但是正是這三者的組合，才會形成這次的肝炎爆發。

利物浦大學專研疾病爆發醫學與兒童健康教授卡倫．森伯爾（Calum Semple）也表示，從這些年應對爆發的疫情和COVID-19大流行中，醫師、科學家與公共衛生團隊已經學到經驗，並發展出新的合作方式，進而快速地發現神秘肝炎的原因。

歐美爆「兒童不明原因肝炎」 研究：與AAV2病毒感染有關