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美國飛彈驅逐艦南海持續活動 中國共軍抗議美回：「勿過度聲索」

中共指已驅趕美飛彈驅逐艦的說法，也遭美軍方否認。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/01 15:22
美軍第七艦隊臉書仍持續貼文更新<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=593919476103173&set=pcb.593919516103169" target="_blank">米利厄斯號</a>上的各項演訓活動，包括3月27日一項無人機飛行訓練。（圖片翻攝自美國第七艦隊臉書）

美軍第七艦隊臉書仍持續貼文更新米利厄斯號上的各項演訓活動，包括3月27日一項無人機飛行訓練。（圖片翻攝自美國第七艦隊臉書）

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合外電報導）就在台灣總統蔡英文出訪之前，美國海軍配有神盾戰鬥系統（Aegis combat system）的「伯克級飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）」，3月下旬已進入南海海域西沙群島，中國國防部後稱己驅離美國飛彈驅逐艦，不過美國軍方隨後否認，指「如常在南海進行任務，未有遭驅逐情事」。

中國國防部發言人譚克非 24日要求美國軍艦停止南海航行的挑釁行為，否則後果自負，不過，美軍第七艦隊臉書仍持續貼文更新米利厄斯號上的各項演訓活動，包括27日一項無人機飛行訓練。

中國國防部發言人譚克非說，中國海軍持續監視米利厄斯號活動，並指其「未經同意違法進入中國西沙群島水域行為，已破壞南海和平與穩定，因此中國海空軍共同驅趕米利厄斯號離開該水域」。

不過，中國國防部的「驅趕說」很快遭美軍打臉。美軍中尉巴基奇（Lt. j.g. Luka Bakic）回覆美聯社表示：「米利厄斯號正在南海執行例行性任務，未遭驅逐。在南海海域，美國在國際法允許範圍內將持續行使飛行、航行、與行動權利，米利厄斯號沒有被驅逐。」

美國第七艦隊28日也發布聲明指出，美國在西沙群島附近依國際法行使自由航行的權利，也強調在南海過度聲索主權之舉，將嚴重威脅周邊國家航行、自由商貿、以及經濟機會，對此美國會確保各國在該海域的各項自由權利，以確保全球安全、穩定和繁榮。

中俄軍事合作擴大

就在中國習近平赴俄羅斯訪問大秀兄弟之誼後，中國國防部新聞發言人譚克非30日表示，中俄兩軍將進一步加強戰略溝通協調，定期舉行海空聯合軍演，深化軍事互信。

《香港01》報導，譚克非在記者會上說，中俄友誼，歷久彌堅。「中俄當前的軍事合作並非類似冷戰時期的軍事政治同盟，『而是超越這種國家關係模式』，具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質。」
第七艦隊
米利厄斯號
USS Milius

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更新時間 : 2023-04-01 17:09 GMT+08:00

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