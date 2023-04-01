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你領到6000沒？陳建仁：普發現金4/1起入帳 簡訊、電話、email通知是詐騙

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/01 13:23
普發現金新台幣6000元有5種領取管道，其中「登記 入帳」部分，28日上午6時起開放查詢登記結果。 中央社記者吳家昇攝 112年3月...

普發現金登記入帳 即日起可查（1）

普發現金新台幣6000元有5種領取管道，其中「登記 入帳」部分，28日上午6時起開放查詢登記結果。 中央社記者吳家昇攝 112年3月... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）全民普發現金6000元，八大行庫和中信銀、台新、永豐等11間銀行今（1）日陸續入帳，許多民眾在連假第一天就收到款項，而郵局則是明天撥款入帳。

王道銀行昨天代墊資金率先撥款，引發議論，財政部、數位部等召開跨部會開會研商後決議，若銀行作業來得及，開放銀行可提前入帳，因此許多銀行在連假期間陸續撥款入帳。

中信銀表示，各銀行可以視系統完備程度，今天起安排入帳，預計晚間6時前撥款完畢，屆時民眾可透過ATM或行動銀行查詢入帳情形。

台新表示，已完成登記客戶，預計今天傍晚5時前入帳完成。

公股行庫部分，八大行庫包括台灣銀行、第一銀行、合作金庫、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、土地銀行、台企銀，均已陸續分批入帳。

永豐銀行表示，今天上午6時已完成首批普發6000元入帳作業。

另外，為防範民眾遭詐騙，

行政院今天在陳建仁臉書以及YouTube貼出影片宣導普發現金事宜，提醒民眾政府不會發簡訊、打電話或是用email通知民眾領現金，民眾若收到類似通知，可立即打165反詐騙專線檢舉。

政院提醒民眾，若對普發現金有任何疑問，可以撥打1988免費諮詢專線。此外，民眾登記入帳填寫身分證字號與健保卡號，相關資料將在普發現金結束後一個月內全部刪除。
普發6000
行ˋ政院

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