清明連假來看花！台北陽明山竹子湖海芋盛開中　好康及交通資訊一次報你知

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）連假要去哪玩呢？陽明山竹子湖海芋盛開中，北市產業局加碼推出海芋季一系列豐富活動，包括「竹子湖海芋季農園地景藝術」、「免費生態人文導覽解說」、「免費印出竹子湖海芋花田記憶」、「免費海芋花束包裝」等，另提醒民眾，仰德大道路段將進行交通管制，建議多搭乘大眾交通工具前往，以省去塞車之苦。

「竹子湖海芋季農園地景藝術」：今年以「獨旅．偶遇」為花季主題風格，竹子湖各農園特打造9處別出心裁的海芋地景花藝設計，包括大梯田生態花卉農園，以旋轉鏡面反射出串串鮮花，彷彿置身萬花筒；名陽匍休閒農莊一隻小熊將粉紅mini車駛入海芋花海中；小瀑布海芋園中偶遇木偶奇遇記，走互動式、童趣風格；曹家花田香以苔球及花藝營造活潑富層次感的地景；花谷海芋園的稻草長腿先生陪你在花田座座等。另有2處公共地景花藝打卡點為湖田國小戶外川廊及頂湖入口。

「免費生態人文導覽解說」：4/1-4/5上午10點30分及下午14點，直接至竹子湖指定地點集合，免報名便可由專人帶您走讀並飽覽竹子湖豐富的自然生態及文化歷史。

「免費印出竹子湖海芋花田記憶」：4/1中午12點至下午15點，前往印卡站快閃竹子湖遊客服務中心上傳花田照片，民眾可以用手機至指定地點上傳花田照片，即可免費印出雪白海芋花田的回憶，整個竹子湖花田都是你的專屬照相館。

「免費海芋花束包裝」：4/4下午14點至15點，凡名字內有「海」、「芋」、「花」任一字者，於花博農遊中心現場出示身份證件，並追蹤「臺北市產業局-台北饗樂趣」粉絲專頁按讚，即可免費參加海芋花束包裝。還有限量發行50元竹子湖農園入園抵用券，可在竹子湖多家農園消費。

產業局提醒，因竹子湖地區路幅及車位有限，加上連假期間仰德大道路段將進行上山和下山管制，建議欲前往民眾多多利用公眾運輸系統。而自行開車前往的民眾則要注意濃霧降雨情形，行駛山區道路請開啟頭燈，以維護行車安全。

「2023竹子湖海芋季」自3月14日起至4月23日止，相關資訊如下：