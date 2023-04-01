抵瓜地馬拉訪問 與僑界茶敘、參加元首會談簽協議接受贈勳 蔡英文：台灣走向世界腳步不會停

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文結束過境美國紐約行程後，前往友邦瓜地馬拉進行國是訪問，抵達後隨即前往行館與僑界代表、技術團及役男茶敘，傍晚前往文化宮接受軍禮歡迎儀式，及舉行兩國元首會談並簽署協議，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）贈勳蔡總統並以國宴款宴。

蔡總統結束2天紐約行程後，於當地時間3月31日下午2時飛抵瓜國首都瓜地馬拉市進行為期3天2夜訪問。在下午的接機現場，駐瓜國大使曹立傑及瓜國禮賓司長David Vargas登機迎接。下機後，瓜國外長步卡羅（Mario Bucaro）陪同蔡總統走紅地毯、接受禮兵致敬。

總統一行人抵達下榻飯店後，第一個行程是在飯店與瓜地馬拉僑界代表、技術團同仁及役男茶敘，她表示，我們都有共同的目標，就是希望台灣的力量在全世界的每個角落發揮影響力，大家都是台灣的驕傲，台灣走向世界的腳步不會停止。

蔡總統指出，全球經歷3年多的疫情，現在終於比較能自由旅遊，今天來到瓜地馬拉和大家見面，真的很高興。現場有來自巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多的僑界代表，非常感謝現場所有鄉親一起來相聚，相信不論身在何處，大家的心情都是一樣心繫台灣，她也歡迎所有的鄉親回家看看、來台灣走走。

蔡總統表示，這幾年來，台灣的防疫表現也獲得國際社會的肯定，捐贈了防疫物資給許多國家，讓全世界都感受到「Taiwan can help」的精神和行動。

蔡總統指出，在國際局勢的變化中，台灣也受到許多關注，包括俄烏戰爭以及疫情造成全球供應鏈重組，台灣對民主自由價值的堅持，還有蓬勃發展的半導體產業，都讓台灣成為國際上亮眼的一顆星，每一個動作，全世界都在看。

過去3年，台灣和民主夥伴以及友邦在各領域，有更多的合作和突破。大家在瓜地馬拉的耕耘，都讓友邦看到台灣人的熱情、堅韌和努力。

結束茶敘後，蔡總統前往文化宮接受軍禮歡迎儀式及舉行兩國元首會談並簽署協議，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統並以國宴款宴。

蔡總統訪團第2天行程將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園，第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。