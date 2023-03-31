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台北美福歡慶７週年　普發６千再添１千

By 台灣英文新聞
2023/03/31 20:54
圖／台北美福大飯店
圖／台北美福大飯店

圖／台北美福大飯店

圖／台北美福大飯店

今年四月政府將普發全國民眾現金6,000元，亦適逢台北美福大飯店於四月歡慶成立７週年，將於4月6日至4月30日推出「豪贈七千大禮包」活動，包括飯店內消費滿7,000元送7,000元餐飲及住宿優惠券，以及「Lucky 7好運拉霸機」抽獎活動，拉到最大獎四個7可免費入住32坪的皇家套房一晚。消費者只要領取政府普發的6,000元，再自行加碼1,000元，前來台北美福消費即可獲得滿滿的超值好禮。同步推出「天降奇機」住房專案，住房再把歐洲百年電器品牌吸塵器帶回家，詳情請洽02-7722-3399轉各餐廳。

滿七千送七千　海膽握壽司免費送

歡慶美福7週年，台北美福精心推出跟「7」有關的超值優惠活動。4月6日起於館內推出第一重優惠「豪贈七千大禮包」活動，只要在飯店餐廳或客房消費滿7,000元，並加入台北美福大飯店LINE好友完成綁定，即可獲得各式優惠券，包括人氣彩匯自助餐廳「四人同行一人免費」優惠券，潮粵坊港潮餐廳贈送的「松子荷塘炒玉帶」，可於下次消費時免費兌換一份。連續二年獲得米其林一星的米香台菜餐廳則贈送「松露九孔鮑」，每份五入價值900元+10%。晴山日本料理則贈送「握壽司招待券」，價值千元的鮮美鮪魚大腹及海膽握壽司，下次消費免費品嘗。品美饌也要啜飲美酒，GMT義大利餐廳端出「精選佐餐酒招待券」，在享用義式家鄉料理時也能品嘗適宜的酒款。除了享用美饌也要體驗頂級住宿，優惠券也包括「享宿旅遊金」500元券二張，不分平假日不限房型皆可折抵，大禮包總價值逾7,000元，7張優惠券一次霸氣豪贈！

Lucky 7好運拉霸機 頂級住宿券帶回家

除了豪贈七千大禮包，台北美福同步推出第二重優惠「Lucky 7 好運拉霸機」活動，憑飯店當日消費滿7,000元發票，可至活動櫃檯體驗好運拉霸一次！若成功拉中四個７，即可獲得最大獎，價值47,355元的「平日皇家套房住宿一晚」，擁有32坪絕佳寬敞空間，有獨立客廳、起居室、臥室、雙洗手間及自然採光大理石浴室，讓您在舒適開放的空間盡情倘佯。其他獎項包括高人氣的彩匯自助餐廳平日午或晚餐單人券、平日下午茶餐單人券，以及新加坡頂級紅酒餐廳Park 90贈送的紅白酒或氣泡酒兌換券，另也有美福獨家限量好禮客房購物袋、美福沛醬兔，人人有機會，通通有獎！

普發現金 訂購天降奇機專案送吸塵器

因應全民共享普發現金6,000元，台北美福趁勢推出第三重優惠「天降奇機」住房專案，每房12,000元，雙人領取後即可入住價值超過2萬元的菁英客房，四人入住平均每人每晚僅3,000元，翌日可至彩匯自助餐廳享受異國風味早餐，並將來自西班牙的百年家電品牌sOlac無線二合一直立式吸塵器帶回家(定價3,980元)。手持輕巧可折疊好收納，高效能使用最高可續航約45分鐘。入住期間還可享受房內免費迷你吧，並可至健身中心、戶外恆溫游泳池、三溫暖放鬆身心，體驗頂級住宿就趁現在。

網購滿額享9折 推薦好友再加碼

線上購物當道，台北美福電商平台「美福GO購」也順勢推出第四重優惠週年慶活動，即日起至3月31日單筆結帳金額滿3,000元現折300元，品項推薦五星伴手禮包括由美福行政主廚監製，選用優質絲羽烏骨雞及台灣原生種古早雞，慢火滴製的「美福滴雞精禮盒」。亦推出美福飯店的專屬香氛，茶中巧妙揉合了淡淡的茉莉與百合香的「白茶小姐香氛」。網站上除了各式伴手禮盒外也有外帶五星餐盒，一次滿足購物需求。此外更加碼推出「分享美福 推薦有禮」，凡與朋友分享推薦碼，並成功加入新會員且下單成功，雙方皆可獲得100元折扣，美福Go購電商平台眾多優惠，輕鬆宅配到府。

更新時間 : 2023-04-01 04:08 GMT+08:00

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