台北遠東香格里拉攜手夢遊王國　推「夢遊香格里拉」住房專案

迎接即將到來的連假，為搶攻年輕族群與親子旅遊商機，台北遠東香格里拉首度與知名實境遊戲工作室「夢遊王國」跨界合作，獨家設計最新實境遊戲「夢遊香格里拉」，創意結合AR與實境，以愛麗絲夢遊仙境的故事概念為靈感，將飯店打造成奇幻探索秘境及主題遊戲空間，讓玩家體驗燒腦的遊戲任務。「夢遊香格里拉」實境遊戲一泊二食住房專案，自即日起開放預訂4月1日至 6 月 30 日期間入住，雙人每晚 7,400 元起，含獨家解謎包、豐盛早餐與大廳茶軒餐飲消費，玩家們將依循解謎包和飯店公共區域與指定解謎房內所提供的線索，逐步解出謎底，開啟一場趣味又具挑戰的實境探險之旅。訂房專線：(02)2376-3266 或至官網。

夢遊香格里拉 實境遊戲度假趣

台北遠東香格里拉全新推出「夢遊香格里拉」實境遊戲一泊二食住房專案，由台灣首家實境遊戲工作室「夢遊王國」結合實境與AR技術，獨家設計飯店專屬解謎關卡，讓玩家們享受五星食宿度假的同時，還可體驗解謎樂趣，專案可選擇雙人入住豪華客房，每晚7,400元起，或特選尊榮家庭房可供至多四人入住，每晚10,900元起，專案皆包含豐盛早餐、大廳茶軒餐飲消費每位680元，還可享受飯店多樣的休閒設施包含健身房、三溫暖及頂樓戶外景觀恆溫泳池。

飯店特別打造多處互動解謎體驗空間，預訂此專案的旅客在入住時就開啟了夢遊香格里拉旅程，跟著「夢遊香格里拉」遊戲腳本，用不同的視角探索台北遠東香格里拉。故事從愛麗絲掉到樹洞裡輾轉來到仙境，接收到紅心皇后的邀請卡揭開任務，互動遊戲空間包含六大體驗，《超越奢華五星》入住香格里拉享受完美假期，璀璨美景下體驗解謎樂趣、《深度沉浸體驗》在飯店空間與典藏藝術品中進行探索與互動、《AR擴增實境》讓現實與夢境將不再有界限，一切都是真實感受、《豐富解謎過程》精心打造120分鐘的謎題冒險、《無時間限制》 邊住邊玩，輕鬆探索，以及《療癒手作》彩繪出屬於自己的幸運彩蛋。玩家以2-4人組成小隊，一連串的謎底考驗著團隊默契，結合沉浸式劇場和實境角色扮演，難度適中，適合所有年齡層的朋友一同體驗，盡情享受解謎的樂趣！

*房價另含10%服務費和5%稅金，須事先訂房，優惠視訂房狀況而定，如欲訂房及取消預訂，皆需提前二日告知。