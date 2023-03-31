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英國耗時2年終加入CPTPP 對台灣、中國能否加入取得話語權

台灣、中國爭相加入日本主導的貿易體CPTPP，但CPTPP除了標準高，入盟需要所有成員國同意，在中國阻擾下，也是台灣始終未能突破的障礙

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 20:30
2019年1月19日，CPTPP東京大會（圖／美聯社）

2019年1月19日，CPTPP東京大會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）努力了兩年，英國今（31）日宣布，已獲得11個成員國同意，加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），而英國的加入，也意味在決定台灣、中國能否入會一事上，說得上話了。

路透CNN報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示， CPTPP是英國脫歐以來，敲定的最大貿易協議。前政府評估英國入盟雖只會為GDP提振0.8%，但有了一席之地，英國將能影響後續申請者加入的機會，如極力爭取的台灣與中國。

英國自2020年脫離歐盟以來，即放眼印太這塊經濟快速成長的區域。如今英國成為首個加入CPTPP的歐洲國家，此一經濟體將涵蓋5億人口，整體GDP占了全球高達15%。

其他成員國有：澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、祕魯、紐西蘭、新加坡、越南。CPTPP的前身是「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership，TPP），美國前總統川普於2017年退出。

此後英國對這11國的出口逾99%都能免關稅，包括乳製品、車輛、機具、威士忌酒等。英國企業日後在這些國家做生意，也無須開設辦事處，少了許多繁文縟節。

我國最高貿易談判代表鄧振中表示，台灣會繼續爭取入會。中國外交部發言人毛寧則一貫反對台灣加入任何形式的官方組織，並稱若中國能入會，不僅符合其「改革開放的努力」，亦有助成員國打入中國市場。

如厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭等國亦已申請入會，日本更張開雙手歡迎美國重返聯盟。針對台灣或中國能否加入一事，日本經濟再生擔當大臣後藤茂之表示，得視二者是否「完全準備好達成CPTPP要求的高標準」。

根據中央社，日媒引述日本福井縣立大學教授島田洋一說法，英國全面接受CPTPP規則，故獲准加入，依此原則，下一個就是台灣。然而，東南亞國家與中國交好，要讓他們全部支持台灣，有其難度。島田認為，日本或可發揮領導力，推動菲律賓、越南等國協助台灣。

英國耗時2年終加入CPTPP 對台灣、中國能否加入取得話語權
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跨太平洋夥伴全面進步協定

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