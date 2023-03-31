俄烏戰爭功臣 美國標槍飛彈武器系統抵達台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）在俄烏大戰中一炮而紅的標槍（Javelin）飛彈系統，是反坦克利器，我國向美國採購的一批標槍系統，已於去年底交運抵台，有了此武器，台灣防衛如虎添翼。

根據中央社，美國售台新型標槍飛彈系統42套、飛彈400枚。其中，42套標槍飛彈發射器已於去年底運達台灣，彈體正量產中，預計今、明年各交付200枚。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，此一軍售案源於美國前總統川普任內。美國2019年7月宣布售台400枚標槍、1,700枚TOW 2B RF拖式飛彈。

蘇表示，標槍飛彈可「射後不理」，發射後能自主攻擊目標，穿甲能力達800公厘，採攻頂模式更具殺傷力。這些裝甲飛彈在反登陸、阻絕敵方舟波靠岸行動上，扮演重要角色。

他指出，拖飛2B型飛彈使用無線導引技術，適於水際飛行，可避免火力試射時，拖式飛彈銅線觸水而造成脫靶，這種情況曾出現在以往漢光演習。他提到，營級登陸部隊約需要25至30艘登陸艇進行搶灘，這類無覆頂的登陸艇以及輕裝甲兩棲戰車，將淪為反戰車飛彈的目標。

可攜式武器靈活、具高機動性，操作簡易也無需太多訓練。去年俄烏戰爭開戰之初，就有專家指出，若中國欲以俄烏模式征伐台灣，反艦飛彈是必須，而在軍力難敵的現實下，台灣或可學習烏克蘭使用標槍飛彈、刺針（Stinger）防空飛彈，都能有效對敵機與地面部隊造成傷損。

烏克蘭給台灣的啟示 可攜式防空飛彈便宜好用 台海衝突利器