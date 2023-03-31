普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888

響應「全民共享普發現金6,000元」政策， 臺灣企銀順勢加碼翻倍送現金，舉辦「普發6,000選臺企，爽抽 18,888加碼金」活動， 活動期間民眾至財政部登記官網選擇登記入帳至臺灣企銀Hokii 數位存款帳戶，並完成入帳者，即可獲得抽獎機會， 總獲獎幸運兒高達133名，獎項最高新臺幣18, 888元等你帶回家。

臺灣企銀表示，為讓民眾都能方便領到政府普發的6,000元， 臺灣企銀全台417台ATM都已新增「全民共享普發現金」 專屬提領專區，讓民眾快速看見，迅速提領。此外，臺灣企銀Hok ii數位帳戶祭出超狂加碼活動，即日起至2023年6月30日止， 民眾只要完成Hokii臺幣及外幣數位存款帳戶開立， 並實際入帳至本人Hokii數位存款帳戶，免預先登錄、 免搶登記序號，都能參加抽獎活動，最大獎可獲得現金18,888 元，限量3名；其次是30名現金1,888元獎項及100名18 8元獎項，讓客戶有機會將6,000紅包翻倍再放大。

另外Hokii數位存款帳戶還有隱藏版現金放大攻略，客戶領到6 ,000元可選擇留在數位帳戶裡享1.5%優惠利率，也能綁定「 台灣Pay」消費擴大效益，每月皆享回饋金及20%台灣Pay紅 利點。繳稅期間(2023/4/1~5/31)使用Hok ii數位存款帳戶繳納所得稅/牌照稅/房屋稅，最高還可再享9, 500台灣Pay紅利點(等值新臺幣950元)。臺灣企銀Hok ii數位帳戶將金融服務融入各式生活場景， 隨時滿足客戶金融服務使用需求，輕鬆感受「enjoy your e-life」的全新數位金融體驗。