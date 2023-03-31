普發6000選臺灣企銀　加碼抽18,888

響應「全民共享普發現金6,000元」政策，臺灣企銀順勢加碼翻倍送現金，舉辦「普發6,000選臺企，爽抽18,888加碼金」活動，活動期間民眾至財政部登記官網選擇登記入帳至臺灣企銀Hokii數位存款帳戶，並完成入帳者，即可獲得抽獎機會，總獲獎幸運兒高達133名，獎項最高新臺幣18,888元等你帶回家。
臺灣企銀表示，為讓民眾都能方便領到政府普發的6,000元，臺灣企銀全台417台ATM都已新增「全民共享普發現金」專屬提領專區，讓民眾快速看見，迅速提領。此外，臺灣企銀Hokii數位帳戶祭出超狂加碼活動，即日起至2023年6月30日止，民眾只要完成Hokii臺幣及外幣數位存款帳戶開立，並實際入帳至本人Hokii數位存款帳戶，免預先登錄、免搶登記序號，都能參加抽獎活動，最大獎可獲得現金18,888元，限量3名；其次是30名現金1,888元獎項及100名188元獎項，讓客戶有機會將6,000紅包翻倍再放大。
另外Hokii數位存款帳戶還有隱藏版現金放大攻略，客戶領到6,000元可選擇留在數位帳戶裡享1.5%優惠利率，也能綁定「台灣Pay」消費擴大效益，每月皆享回饋金及20%台灣Pay紅利點。繳稅期間(2023/4/1~5/31)使用Hokii數位存款帳戶繳納所得稅/牌照稅/房屋稅，最高還可再享9,500台灣Pay紅利點(等值新臺幣950元)。臺灣企銀Hokii數位帳戶將金融服務融入各式生活場景，隨時滿足客戶金融服務使用需求，輕鬆感受「enjoy your e-life」的全新數位金融體驗。