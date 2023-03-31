中華電信勇奪2023年第一屆「ESG物流永續獎創新科技永續組」金獎

中華電信榮獲2023年第一屆「 ESG物流永續獎創新科技永續組-金獎」， 由行政院副院長鄭文燦頒獎， 企業客戶分公司副總經理林文智代表受獎。 ESG物流永續獎是由經濟部商業司指導台灣全球商貿運籌發展協會 主辦，旨在鼓勵各項產業成員持續朝物流永續邁進， 一同加入生態及永續物流的行列， 中華電信於眾多參賽者中脫穎而出，獲得金獎殊榮， 顯現中華電信推動永續的積極作為獲得肯定。

中華電信表示，為因應ESG為商業世界的新典範， 協助企業達成ESG目標而進行數位轉型，利用5G技術整合IoT 智慧監控系統、AGV無人搬運車、機聯網、能源管理、 人工智慧與雲端運算能力等各項服務， 協助企業提升製程及物流搬送能力、 改善生產與物流效率並提升設備稼動率，達成節能減碳目的。 中華電信將持續在5G高網速、大數據、資安等技術資源的基礎下， 透過科技力協助企業數位轉型，積極推動國際化， 掌握這波永續低碳轉型契機。

企業淨零排放已經成為世界趨勢，也是政府與企業一致的共識， 尤其台灣以出口貿易型態為主，在淨零趨勢下，企業如何強化評估、 鑑別及管理氣候風險的能力，將會被放大檢視。 中華電信注意到產業的需求，已協助將淨零排放的起手式「 溫室氣體盤查系統」建置於雲端，可依企業需求提供雲端版、 私雲版或落地版(on-premise)， 同時還結合專業顧問團隊， 提供整體盤查和後續ISO14064認證服務， 期許與更多企業攜手合作，推動環境永續，提高產業競爭力。此外， 中華電信善用身為綠色企業與資通訊技術服務龍頭的優勢， 不僅致力將永續理念具體落實到產品服務中， 更會攜手供應商夥伴及策略夥伴，一同邁向永續， 積極與全球低碳淨零趨勢同步，為創造綠色商機而努力。

中華電信榮獲2023年第一屆ESG物流永續獎創新科技永續組金獎榮譽，中華電信企業客戶分公司副總經理林文智(右)代表接受行政院副院長鄭文燦(左)頒獎。（照片來源：中華電信提供）