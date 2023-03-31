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中華電信勇奪2023年第一屆「ESG物流永續獎創新科技永續組」金獎

獨特創新科技、加速實現企業永續，邁向2050淨零城市目標

By 台灣英文新聞
2023/03/31 17:23
2023年第一屆ESG物流永續獎得獎企業合影留念，(左五)行政院副院長鄭文燦，(右三)中華電信企業客戶分公司副總經理林文智。（照片來源：中...

2023年第一屆ESG物流永續獎得獎企業合影留念，(左五)行政院副院長鄭文燦，(右三)中華電信企業客戶分公司副總經理林文智。（照片來源：中...

中華電信榮獲2023年第一屆「ESG物流永續獎創新科技永續組-金獎」，由行政院副院長鄭文燦頒獎，企業客戶分公司副總經理林文智代表受獎。ESG物流永續獎是由經濟部商業司指導台灣全球商貿運籌發展協會主辦，旨在鼓勵各項產業成員持續朝物流永續邁進，一同加入生態及永續物流的行列，中華電信於眾多參賽者中脫穎而出，獲得金獎殊榮，顯現中華電信推動永續的積極作為獲得肯定。

中華電信表示，為因應ESG為商業世界的新典範，協助企業達成ESG目標而進行數位轉型，利用5G技術整合IoT智慧監控系統、AGV無人搬運車、機聯網、能源管理、人工智慧與雲端運算能力等各項服務，協助企業提升製程及物流搬送能力、改善生產與物流效率並提升設備稼動率，達成節能減碳目的。中華電信將持續在5G高網速、大數據、資安等技術資源的基礎下，透過科技力協助企業數位轉型，積極推動國際化，掌握這波永續低碳轉型契機。

企業淨零排放已經成為世界趨勢，也是政府與企業一致的共識，尤其台灣以出口貿易型態為主，在淨零趨勢下，企業如何強化評估、鑑別及管理氣候風險的能力，將會被放大檢視。中華電信注意到產業的需求，已協助將淨零排放的起手式「溫室氣體盤查系統」建置於雲端，可依企業需求提供雲端版、私雲版或落地版(on-premise)，同時還結合專業顧問團隊，提供整體盤查和後續ISO14064認證服務，期許與更多企業攜手合作，推動環境永續，提高產業競爭力。此外，中華電信善用身為綠色企業與資通訊技術服務龍頭的優勢，不僅致力將永續理念具體落實到產品服務中，更會攜手供應商夥伴及策略夥伴，一同邁向永續，積極與全球低碳淨零趨勢同步，為創造綠色商機而努力。

中華電信勇奪2023年第一屆「ESG物流永續獎創新科技永續組」金獎

中華電信榮獲2023年第一屆ESG物流永續獎創新科技永續組金獎榮譽，中華電信企業客戶分公司副總經理林文智(右)代表接受行政院副院長鄭文燦(左)頒獎。（照片來源：中華電信提供）

更新時間 : 2023-03-31 19:45 GMT+08:00

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