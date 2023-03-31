欣葉NAGOMI　春櫻綻放的和食盛宴 季節風土的極致款待　生櫻花蝦、現流旬魚入菜

欣葉國際餐飲旗下Buffet品牌「NAGOMI和食饗宴」，遵循日本正統旬食理念，餐檯隨季節展現不同樣貌與溫度，帶給食客全新感官體驗。「NAGOMI和食饗宴」今（2023）年春季料理4月1日起上桌，取材春天櫻花盛放意象，呈現15道料理逸品，並發揮巧思將櫻花融入餐點，春天之美看得到也吃得到。

想要感受春天朝氣，就從當令新鮮食材出發吧！本季必嚐海味「生櫻花蝦旬味料理」，選用最「對時」的海港直送生櫻花蝦，推出「櫻花蝦軍艦捲」、「手作櫻花蝦玉子燒」、「櫻花蝦蔬菜揚」三道料理，生櫻花蝦的鮮味柔和不搶戲，為餐點畫龍點睛；「現流旬魚涮涮鍋」則以白身魚為主角，涮魚片時加入薑片、櫻花漬去腥，簡單調味突顯鮮味飽滿。

另外還有以櫻花入菜的「花見壽司」及「花見甘味」，有著夢幻粉嫩外觀，細細品嚐還能感受到淡淡櫻花香，壽司有「櫻花飯鮮魚散壽司」、「炙燒白身旬魚握壽司」、「果香鮮魚手毬壽司、「紫蘇稻荷鮪魚壽司」四品，甘味則有「草莓優格慕斯」、「櫻花玄餅」兩品。

職人每日把關 當令頂級海鮮創造旬食儀式感

「NAGOMI和食饗宴」從款待精神出發，將「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」的理念，展現在每道菜餚背後的細節與堅持，料理長期盼客人品嚐季節料理的時候，能從味蕾感受到季節風土變化，構思春季逸品菜單時，堅持使用從海港直送、保存不易的生櫻花蝦，有別於常見的乾燥櫻花蝦，生櫻花蝦口感更柔和、無刺感，在口中細嚼還能感受到蝦肉鮮甜，與當令其他食材搭配不僅相得益彰，更能呈現春天鮮活的和諧滋味。

堅持使用新鮮的產地食材，「NAGOMI和食饗宴」為讓顧客品嚐到珍貴的生櫻花蝦，特別請取得許可的合作漁家，保留來自龜山島純淨海域的生櫻花蝦，再經由料理長精心調理，變身「櫻花蝦軍艦捲」、「手作櫻花蝦玉子燒」、「櫻花蝦蔬菜揚」三道「生櫻花蝦旬味料理」，生櫻花蝦料理因烹調方式差別，熟度與香氣也有所不同；「手作櫻花蝦玉子燒」甜中帶鮮，厚實多汁的高湯玉子燒搭配香煎櫻花蝦，口感及營養度都滿分，是道老少皆宜的餐點；「櫻花蝦蔬菜揚」以高溫油炸鎖住食材鮮甜，咬下酥脆麵衣，蔬菜甘美及爽口海味在口中散開，讓人欲罷不能。

來到「NAGOMI和食饗宴」的客人，都對「刺身」的新鮮及豐富程度感到驚喜，在和食領域中，若要凸顯料理及食材的鮮美度，首重必是純粹的「刺身」，為此「NAGOMI和食饗宴」團隊，特請資深的料理長每日親至漁港帶回生魚片等級的「現流漁獲」，用作各式刺身，更是餐廳內所有的海味料理的基礎，本季推出限定「現流旬魚涮涮鍋」，特別帶來台灣春季油脂清甜適中的真鯛、鸚哥魚、海鱸魚等野生白身魚，由師傅現場短時間在高湯快速涮燙，將清甜與細膩全都鎖住，而湯頭裡的薑片不只能去腥，還能驅寒補氣，另外加入櫻花漬點綴，視覺上強化春天季節感，帶有淡淡櫻花香的鮮嫩魚片，吃起來更是別有一番滋味。

花見系列櫻花入菜 春景轉化美食更有春味

結合季節風土元素及色彩，也是打造旬食料理及儀式感的要素。迷人的櫻花可說是春季最具代表性的象徵，本季限定逸品處處可見櫻花綻放的蹤跡；「花見壽司」便是將鹽漬櫻花切碎，拌入天然洛神花與日本釀造醋製成粉色醋飯，讓「櫻花飯鮮魚散壽司」、「炙燒白身旬魚握壽司」、「果香鮮魚手毬壽司、「紫蘇稻荷鮪魚壽司」柔和的醋飯中點綴隱約的櫻花香氣，而抹上了粉嫩櫻色的壽司則更添一股溫柔撫媚的氛圍，令餐檯上構成一場視覺、味覺兼具的華麗盛宴。

「花見甘味」分別以「草莓優格慕斯」及「櫻花玄餅」呈現，「草莓優格慕斯」大量使用時令盛產的新鮮草莓，還沒入口，草莓香甜已撲鼻而來，料理長還特別加入優格、洛神花汁平衡幕斯的甜膩感，甜而不膩的好滋味更具春日清爽感；「櫻花玄餅」晶瑩剔透的透明外皮下，看得到整朵櫻花盛開的美好模樣，就像仙女在餐桌施展了幸福魔法，果凍般的潤滑口感，搭配黑糖汁、黃豆粉食用，滋味高雅質樸，還透著淡淡櫻花香，如此道地的和菓子，讓幸福感由舌尖蔓延至心頭。

NAGOMI 和食饗宴 X beard papa’s限時快閃

「NAGOMI 和食饗宴」與來自日本NO.1泡芙專賣店beard papa’s獨家合作，於4月10日(一)至4月14日(五) 及 4月17日(一)至4/21(五)，舉辦為期十天的快閃活動，凡於活動期間至「NAGOMI和食饗宴」用餐，就能在甜點區享用beard papa’s迷你香草泡芙，泡芙每日限量供應，請依現場供應狀況為主。