南韓已故總統全斗煥血腥鎮壓518光州運動　孫子親訪光州下跪道歉

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓已故前總統全斗煥曾血腥鎮壓518光州民主運動，他的外孫全宇元自3月中開始，便陸續開直播爆料家族醜聞，他形容爺爺全斗煥為「屠殺者」、「犯罪者」，全家族至今依然在美國用黑錢過著奢侈的生活，他28日回到韓國，並在今（31）日前往光州向遺族、受害者們下跪道歉。

全宇元說道，他的爺爺是犯下大罪的罪人，不僅對民主主義發展毫無貢獻，反而讓民主倒退。他說，他的家人總是逃避與518有關的話題，他認為518並不是民主化運動，而是暴動。

全宇元說，他一輩子都在披著羊皮的狼群中成長，像卑劣的狼一樣生活著，他認知到自己是多麼大的罪人，他解釋，他並不是因為正義，而是因為莫大的罪惡感才會做出這樣（謝罪）的行為。

全宇元強調，他再次代替家人向戰勝恐懼、以勇氣面對軍政府獨裁而遭受痛苦的光州市民道歉，對於沒能更早地說出道歉的話，他真心感到抱歉，他也哽咽地說道，他認為他站在這個位置也是一種罪惡，很感謝大家以溫暖的心接受他，他往後會帶著悔改及反省的心生活，他也願意參加518真相調查委員會的調查，及518紀念儀式等。

518光州事件的遺屬「5月媽媽」接受了他的道歉，謝謝他鼓起勇氣，對於他這段期間受到的折磨感到心疼，歡迎他以後將光州當成他第二個故鄉。

全宇元自3月中開始於直播上爆家族黑料，他痛批自己全家人都在用黑錢過著奢侈的生活，父親全在庸以傳道士名義從事詐欺行為，目前為了逃避法律制裁，正申請美國公民，他還爆料父親和女演員朴詳雅有婚外情，也經常出入聲色場所，導致母親罹癌去世，他說，自從母親去世後，他的人生也消失了。

他也爆料，自己的叔叔全在萬在美國經營酒莊，他說，要經營一個酒莊，若無天文數字的資金很難做到，那邊都散發著黑錢的味道。

另外，他還在IG上貼出許多人的照片，稱這些人都為吸毒、販毒、性侵犯、詐欺等犯罪者。

不過，除了爆料家族醜聞外，他也自爆自己吸毒，在鏡頭前秀出各種毒品並吸食，接著開始在鏡頭前大叫，最後昏倒在地，不久後遭美國警察帶走。據韓聯社報導，美警是因收到報案而出動，並非將他逮捕，而是將他送醫急救。

他在返家後也開直播表示，希望能親自到光州一趟，向受害者及遺族道歉，也隨後於直播秀出機票，證明自己將回到韓國。根據韓聯社報導，全宇元家人擔心他到南韓受罰，而勸阻他回國，但他依然在28日返韓，隨即受到首爾警察廳犯罪偵查隊拘留，38小時後獲釋，初步藥檢為陰性，調查組表示，詳細檢驗結果須等待兩個多月。

而針對全宇元對家族及身邊人所有的罪刑指控，南韓也已立案調查中。