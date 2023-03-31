台南大員皇冠假日酒店 清明連假兒童免費吃Buffet 住宿再送市集百元商品券

這個周末就是兒童節清明節五天連假，為了給兒童一個快樂假期，台南大員皇冠假日酒店推出好康優惠活動，2023年4月1日至4月5日期間，元素自助餐午晚餐時段，1位成人可攜帶1位兒童(7-11歲)免費吃Buffet。另外，酒店大廳舉辦「皇冠生活節之假日市集」活動，在室內舒適的空間裡，邀集8家創意特色攤商進駐，凡4/1-4/3入住之房客，雙人房加碼贈送100元商品兌換券、4人房贈送200元，讓您享受購物與親子手作樂趣。

孩子的成長只有一次，所以家長們想方設法要讓孩子有個快樂童年，台南大員皇冠假日酒店不僅幫家長們設想好，更要幫家長省荷包，凡是2023年4月1日至4月5日期間，元素自助餐午晚餐時段用餐，1位成人可攜帶1位兒童(7-11歲)免費吃Buffet。元素餐廳目前正逢東南亞美食節主題料理，酸、甜、香、辣等最極致的口感饗宴很開胃，但游輝杰主廚也貼心設想到，特別設置歡樂兒童餐區，提供公主漢堡、王子熱狗堡、起士焗肉醬麵、獨角獸玉米濃湯以及城堡酥炸杯，肯定讓兒童大快朵頤地享用美食。另外，因應清明節必吃的應景美食「潤餅」，也首次出現在自助餐檯上，由師傅預先備好餅皮與配料，再由客人依照個人喜好，自行加入花生糖粉、香菜、甜醬、辣醬後，動手DIY捲一捲，完成獨有的潤餅。以上優惠恕不與餐券、信用卡優惠合併使用。訂位專線：06-5121807元素餐廳。

迎接五天清明連假，台南大員皇冠假日酒店吸引不少親子家庭客，住房率高達9成，為了讓兒童有一個難忘的假期，酒店在大廳舉辦「皇冠生活節之假日市集」，網羅8家特色攤商，分別有亮日雜、得意蝦餅、南山茶園、丹莉蛋捲、圓豐花生脆糖、以斯帖藝術文創、月凡無患果、鴻韻·綠野·黃金烏(台灣移動電業商行)，讓您一站式選購喜愛的伴手禮或是享受親子體驗流體畫的樂趣。假日市集活動時間為4月1日至4月3日 每日11:00-19:00、4月4日 10:00-18:00。凡4/1-4/3入住的房客，雙人房加碼送100元商品兌換券、4人房加碼送200元商品兌換券，此專案不適用於積分兌換房。