適性宣導十年新里程！新北推出適性幸福學　邁向5項100%幸福目標

新北市今(31)日辦理112年度首場適性宣導， 國中小校長、教師計200位齊聚新北高工， 教育局長張明文蒞臨會場，攜手現場教育夥伴， 並與新北市校長協會、教師工會、家長協會及科大代表， 宣誓新北適性幸福學，推出「2030適性5項100%幸福目標」 ，讓孩子選所愛，好好讀，有前途，落實適性發展。

教育局長張明文表示，新北市自101學年度迄今十年， 持續推動適性宣導活動，在各級學校的協力之下，共辦理逾1, 200場、參加人數逾7萬5,000人次、投入金額逾3,700 萬元，各場次屢獲親、師、生肯定。放眼下一個里程碑， 新北市將在此基礎上邁向2030年，整合各教育階段資源，推廣「 適性幸福學」，達到「以學生為中心，為幸福而教」。

而新北市適性幸福學，將打造「5項100%幸福目標」，包含全市 80所國中校校參與率達100%、各國中校長、 教師適性活動參與率達100%、各國中適性種子教師達100%。 另外，由國中階段往上延伸，新北市23所大專校院及23技高合作 推動率達100%；由國中向下延伸，國小各校參與率達100%。 辦理方式將透過專題演講、技高群科及科大產業參訪、 職群體驗課程等，以達成幸福目標。

今天首場適性宣導，上午先探討生涯發展課程， 並參訪新北高工各群科。下午則到亞東、致理、德霖及龍華科大， 進行實作課程，如直播行銷實驗室、時尚紡織品產線、 晶圓封裝測試等，讓國中小校長、 教師瞭解技高及科大的未來發展與產業鏈結。

之後，本年度將開辦超過200場適性宣導場次，歡迎教師、 親子、行政、學生參加，其中本學期規劃80場國中各校師生場， 另有16所技術型高中規劃親子場講座。如南強工商藝術職群推出「 IG美照這樣拍！」，電機與電子職群推出「 當個創客人之閃光燈製作」等有趣課程，讓親子在互動中有所收穫。 復興商工則結合畢業展，藉由作品參觀及導覽， 邀請家長與學生共享多層次感官的藝術饗宴。

教育局表示，適性發展是新北市的重要政策之一， 為了推廣適性幸福學，今年除200場適性宣導之外， 每年將另辦理近千場、超過2萬名額的職探育樂營，整合全國最多1 6間職業試探中心， 以及全國唯一的新北市生涯發展教育中心及生涯教育輔導團， 公私協力、跨教育階段，共同邁向「5項100%幸福目標」， 達到「以學生為中心，為幸福而教」。

教育局長張明文(前排右3)蒞臨首場適性宣導講座，宣誓新北適性幸福學，推出「2030適性5項100%幸福目標」。（照片來源：新北市教育局提供）