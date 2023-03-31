絢麗多彩春之月 JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳締造春日美味饗宴

JR東日本大飯店 台北的BRILLIANT鉑麗安全日餐廳以閃亮、燦爛的意象命名，期望每位賓客都能在此留下璀璨難忘的回憶。半開放式的廚房空間運用大量在地新鮮食材，由日籍行政總主廚芦浦隆二所帶領的主廚團隊以春日鮮艷的顏色和豐富的口感為靈感，即日起至5月底以「絢麗多彩春之月」為主題，推出一系列令人垂涎的菜式。

行政總主廚芦浦隆二擁有豐富的經驗，曾擔任東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際飯店等料理主廚，目前在JR東日本大飯店 台北擔任行政總主廚，發揮國外豐富經驗，將多國籍料理結合台灣多樣化的新鮮食材，透過珍饈美饌打造飯店與顧客之間的美好聯繫。

BRILLIANT鉑麗安全日餐廳推出「絢麗多彩春之月」主題限定菜單。該菜單精選了多款料理，包括誘人的香氣、富含肉汁且厚實口感的「威靈頓牛排」、清爽的各色時蔬襯著多汁羊肉的法國經典名菜「法式春蔬燉羊肉」、色澤粉紅的「香煎鮭魚鑲櫛瓜 佐香艾酒醬汁」、迷人海鮮風味的「秋田油漬叉牙魚」、「蒜香油漬海鮮」等、加上竹筍及豌豆等食材的「西班牙海鮮飯」、粉紅色澤的「蕃茄起士燉飯」以及以金黃色澤呈現、風味獨特的「台灣海鮮馬賽風味魚湯」等。這些料理都使用了當季最新鮮和最優質的食材，並融合了獨特的法式及日式烹飪技巧，為顧客帶來了滿滿的春季風味和各種絢麗多彩的美食。BRILLIANT鉑麗安全日餐廳還提供特別推薦的「英式烤牛肉」、台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及當季水果等豐富多樣的選擇。

BRILLIANT鉑麗安全日餐廳也設有台灣茶系列甜點，包括「咖啡紅烏龍慕斯」、「紅烏龍磅蛋糕」、「金萱蜜桃慕斯」等，此外還有哈根達斯冰淇淋和現場熱壓可頌，除了品嚐美食外，還能感受到春天的清新和生機。為了讓美食饕客更好的享受，餐廳推出壽星專屬優惠活動，即日起至9月30日，四人(含)同行享當月乙位壽星免費，在這個春暖花開的美好季節別忘邀請親朋好友一起來享用春日美食。