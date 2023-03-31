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聚焦永續價值！臺灣證交所官網推出「ESG相關指數化商品專區」

By 台灣英文新聞
2023/03/31 17:08

為提供重視永續議題的投資人ESG投資商品資訊，證交所官網於2023年3月31日推出「ESG相關指數化商品專區」，讓投資人可以輕鬆查詢目前在證交所掛牌交易的ESG相關ETF(指數股票基金)與ETN(指數投資證券)，掌握市場最新ESG投資動態，作為投資參考，從而匯聚綠色投資能量，實踐永續發展願景。

指數化商品近年相當受到投資人青睞，自2003年首檔ETF在證交所上市以來已將近20年，期間不論是資產規模、交易人數、或成交金額都持續成長，為滿足投資人多元指數投資需求，證交所陸續推出更多不同型態的ETF與ETN。在推廣ESG投資方面，從2010年證交所推出「臺灣就業99指數」以來，證交所即持續引領國內市場ESG相關指數之開發與應用，並逐步拓展商品與服務，以支持永續發展。證交所今年亦呼應此股永續潮流，凝聚所有市場參與者的力量，建構資本市場完整ESG生態系，以帶動發展更多ESG指數化商品，讓金融投資體現永續價值。

證交所ESG相關指數化商品專區所揭示之商品包括ETF與ETN兩大主題。其中ETF部分，又區分為符合主管機關發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」之規範並列於ESG基金專區之ETF，與雖非前述之ESG基金，但所追蹤標的指數亦將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關之ETF共兩類；ETN部分是追蹤標的指數將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關者。使用者在此專區除可全覽現行證交所上市交易之各類ESG指數化商品的基本資料與其標的指數考量ESG之說明外，點選個別ETF/ETN可再取得更詳盡的商品資訊、盤中交易資訊，並可連結至商品發行機構、指數編製機構網站及基金資訊觀測站ESG基金專區。投資人可善加使用此專區獲取ESG投資所需資訊，幫助作出更明智的投資決策。

證交所全資子公司臺灣指數公司配合推動多元化ESG商品，同步在官網首頁推出「證交所暨臺灣指數公司永續主題指數介紹」，提供外界一站式了解臺灣符合ESG基金之標的指數及ESG相關主題指數。使用者在此專頁可一目瞭然現行證交所及臺指公司ESG主題指數簡介、指數使用之ESG指標內容、ESG評鑑介紹及各期指數績效表現(如報酬率、標準差及夏普比率)、成分股基本分析(如市場別、成分股檔數、產業權重)等，內容豐富完整。同時點選指數名稱即可連結至個別指數專屬頁面，進一步深入了解個別指數資訊。

證交所「ESG相關指數化商品專區」(https://www.twse.com.tw/esg-index-product，亦可由證交所首頁/產品與服務/上市證券種類/ETF或ETN項下ESG相關商品查詢)與指數公司「證交所暨臺灣指數公司永續主題指數介紹」(https://www.taiwanindex.com.tw/)，提供重視永續價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數之資訊，歡迎多加利用。

更新時間 : 2023-03-31 19:44 GMT+08:00

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