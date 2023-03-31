新北市北海岸花枝盛產　遊老梅綠石槽、富基漁港大啖花枝

新北市北海岸的老梅綠石槽在每年3-5月之際， 都會換上鮮豔的綠藻與蔚藍海相互輝映，如夢幻的綠光風情， 也是台灣八大祕境之一，鄰近的富基魚市除了萬里蟹聞名之外， 更有船家直送的各式新鮮魚貨， 現在正值產季的花枝更是饕客不能錯過的美味， 新北市漁業處邀請大家來青春山海線欣賞綠石槽、品嚐現撈海鮮。

石門老梅石槽又稱綠石槽海岸， 披附在石槽上的石蓴是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻， 常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上， 宛如舖上一層綠色的地毯綠意盎然，是全臺少見的特殊景觀， 吸引許多攝影愛好者或遊客來此駐足觀賞，通常出現在3月到5月間 ，特別以4月初最美。

除了走訪老梅綠石槽，到北海岸絕不能錯過在地現撈海鮮， 玩累了可以前往車程約5分鐘的富基漁港魚市休息用餐， 吃海鮮補足體力，除了知名的萬里蟹，目前正值花枝盛產季節， 新鮮現撈的花枝做成避風塘料理或是生魚片都是饕客必點美味！ 魚市餐廳有大片落地玻璃窗，民眾可以邊吃新鮮海鮮， 邊觀賞富基漁港最美的日落海景。此外， 富基漁港位於北海岸中繼點，因此設置重機驛站， 可提供車友直接騎乘上平台休息及觀賞無敵海景， 或停車品嚐在地海鮮。

新北市漁業處表示，富基漁港是北海岸著名的海鮮產地， 並全數提供台灣pay多元支付服務。此外，為歡慶一年一度的「 北海岸時尚藝術季」，富基魚市自4月1日起至5月28日藝術季期 間的每週末及國定連續假日，民眾只要消費滿1000元並在富基漁 港凸堤手機掃描QR CODE與「無聊猿」AR擴增實境拍照上傳臉書貼文或限時動態， 即可獲得抽獎機會一次(人人有獎，獎品包括100抵用劵及精美小 禮物)，如果您正在規劃青春山海線小旅行， 不要錯過富基漁港與老梅綠石槽的精彩景點。

乾淨明亮高CP值水攤，配合休閒突堤落日美景，歡迎來魚市消費觀光。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

花枝及避風塘料理 。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）