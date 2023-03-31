北富銀統籌主辦緯創5億美元永續連結聯貸案　31日完成簽約

台北富邦銀行統籌主辦緯創資通股份有限公司(下稱「緯創」）5億 美元永續連結貸款聯貸案，於今日(31)正式完成簽約。該案共獲得15家金融機構踴躍參與，超額認購率逾200%， 顯見金融同業對緯創營運展望及ESG作為的信心與認可。

北富銀積極爭取統籌主辦本案，期以金融業專業職能， 協助台灣企業推進在ESG領域的長遠發展。鑑於緯創積極響應「 科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi），邁向碳中和及100%使用再生能源的長期願景，在設計授信架構時也特別著重再生能源應用， 該案部分資金將用於採購再生能源及其憑證(T-REC)， 並將連結追蹤緯創再生電力使用量， 以協助提升綠色生產能力及永續韌性。

此外，該案亦為遵循亞太區貸款市場公會(Asia Pacific Loan Market Association，APLMA)永續連結貸款準則( Sustainability-Linked Loan Principles，SLLP)之聯貸案，除碳排相關指標外，該案也將連結「公司治理評鑑排名」，經由獨立公正的第三方評核， 提高綠色金融工具的透明度及公信力， 展現緯創對促進環境永續所投入的努力與成果。

緯創為全球資訊與通訊產品的領導廠商之一， 其全球合作夥伴涵蓋國際知名品牌，亦連續多年由《財富》 雜誌評選為全球500大企業。 緯創致力以低碳製造響應氣候變遷倡議， 近年獲得眾多國際專業機構認可，包括獲得「MSCI ESG Rating: A評等」、碳揭露專案(CDP)氣候變遷評比:「A List」領導等級，並入選「道瓊永續指數」、「FTSE4Go od臺灣永續指數」等國內外肯定， 可謂高科技業永續經營的模範生。

北富銀長期深耕永續金融，多年來已在永續金融領域獲得優異成績， 除了榮獲國際財經專業媒體包括《Asiamoney（亞洲貨幣） 》頒發之「企業永續發展最佳銀行」等獎項，更獲頒有「 台灣金融奧斯卡」之稱的《菁業獎》「最佳綠色專案融資獎」。 未來北富銀將持續在金融服務上創新精進， 協助企業夥伴推動能源轉型、降低環境衝擊，與客戶共榮共好， 賦予永續金融無限可能。