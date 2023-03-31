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1萬瓶猴痘疫苗抵台灣 4/15前開放登記 疾管署：研擬放寬隔離措施 可返家自我照護

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 16:42
疾管署副署長羅一鈞說，加購的1萬瓶猴痘疫苗已於昨晚抵台，另針對猴痘患者隔離措施，專家同意放寬，無醫療需求且家中條件合適者可返家。

疾管署副署長羅一鈞說，加購的1萬瓶猴痘疫苗已於昨晚抵台，另針對猴痘患者隔離措施，專家同意放寬，無醫療需求且家中條件合適者可返家。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內猴痘疫情持續，加購的1萬瓶猴痘疫苗已於昨（30）日晚間抵台，登記和開打日將於下週四公布，另針對猴痘患者隔離措施，疾管署擬放寬，無醫療需求且家中條件合適者可返家。

截至28日疾管署資料，我國累計確診21例猴痘通報確診案例，包括14例本土與7例境外移入，其中10人住院隔離治療，其餘11人已康復出院。

猴痘疫苗第一階段開放預約後，短短9分鐘3000份疫苗立即秒殺，加購的疫苗何時到貨和開打？疾管署副署長羅一鈞今（31）日指出，1萬瓶猴痘疫苗於昨天晚上抵台，正進行後續封緘檢驗等作業，順利的話，預計清明連假後陸續配送至接種醫院，4月6日統一對外說明登記及開打事宜。

羅一鈞說明，預計在第一階段4月15日結束前，完成第二階段登記和開打，而這批疫苗效期至2025年10月，不用擔心屆效或過期問題。

1萬瓶猴痘疫苗抵台灣 4/15前開放登記 疾管署：研擬放寬隔離措施 可返家自我照護

增購的1萬瓶猴痘疫苗於昨天晚上抵台，預計可供3萬人施打。（圖／疾管署）

目前我國出院標準是全身皮膚病灶結痂脫皮，已出院個案之中，最短是隔離7天、最長37天，平均隔離17.7天。談及放寬患者隔離措施的可能性，羅一鈞表示，今天早上召開專家會議，就猴痘新的傳染途徑及模式等研究進行討論。

羅一鈞說，研究顯示，從去年到現在，國際上猴痘的傳播模式仍侷限於親密接觸為主，一般生活或工作接觸的傳播風險極低，另外，參考其他國家猴痘個案居家照護的處置，專家同意也建議往這個方向研擬。

首先就是針對疑似個案部分，現行必須住院在單人病室中採檢並等待結果，未來經臨床醫師採檢後，評估醫療上沒有住院需求，可返家等候檢驗結果報告。

第二部份確診個案方面，將根據是否有重症或重症風險因子等因素，決定實際上有沒有接受醫療照護需要。輕症個案如果沒有住院照護需求，且家中條件合適，可採取在家自主健康管理，自我照護至結痂脫落脫皮。

不過，羅一鈞強調，在家應注意或遵守事項等細節，仍須待下週與衛生局討論後決定，整體配套措施研擬完成後才會公布實施。

1萬瓶猴痘疫苗抵台灣 疾管署：研擬放寬隔離措施 下週公布登記和開打日
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更新時間 : 2023-03-31 19:44 GMT+08:00

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