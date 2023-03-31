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【直播傳送門】日本當代藝術家奈良美智首次海外駐村　台灣巡迴展高雄內惟中心開跑

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 16:34
奈良美智個展《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》將於明（1）日起跑。（圖/奈良美智特展官方臉書）

奈良美智個展《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》將於明（1）日起跑。（圖/奈良美智特展官方臉書）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奈良美智首次海外駐村獻給台灣，個展明（1）日開跑。

綜合報導，日本當代藝術家奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡迴展將於1日高雄內惟藝術中心登場，由文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策畫。奈良美智預計停留台灣19天且展開首次駐村，畫作《朦朧潮濕的一天》以及奈良2015年來台旅遊拍攝的20件作品都會展出。

副總統、文化總會副會長賴清德致詞表示，2021年《奈良美智特展》在台灣嚴峻的疫情之中巡迴台北、高雄以及台南三個城市展出，創造了許多的溫暖與感動，藝術家的作品更為社會大眾帶來輕鬆、祥和的心境。奈良美智首次的海外駐村計畫獻給台灣，歡迎他把台灣當作第二個家。

奈良為台灣創作最新力作《朦朧潮濕的一天》，是藝術家在精神最顛峰的狀態下的產物，在畫出代表作《月光小姐》後，奈良為了能夠打造相稱的作品，於是掛上了畫布，在純白的畫布前，開始想很多事。「這是件比外表更有深度的作品」，奈良說，「當時的思考並非像是要忍受壓力的思考，而是更自在地接受《月光小姐》、回應提問般的作品。我想如果能夠畫出自然表現出當時感覺的作品就可以了。然後，我開始動筆畫只要有那種感覺就好的作品。」

《朦朧潮濕的一天》畫中的女主角則是無所畏懼地張開眼，面色從容地和觀眾對望，背景也是以台灣的溫暖潮濕為題，和月光小姐的鵝黃毛衣相襯，背景則是塗上大面積的暖色，兩件作品都超過兩尺。

2021年《奈良美智特展》台北站開幕時，奈良表示，「十年前我邁入51歲後的三個月，強烈的地震襲擊了東日本。媒體不斷傳播沿海的所有區域因海嘯毀壞的影像與現況、與日增加的死者、行蹤不明的人數，還有聚集在避難所裡的人們。接觸到那樣的報導，在我內心所謂的創作慾望也隨之瓦解，我開始感覺自己被海嘯帶走了。」東日本大震災之後奈良喪失創作慾望，直到震後一年，他才開始重新面對白色畫布、拾起畫筆，奈良於今（31）日下午直播中分享最近創作及東日本大地震後的心情。
奈良美智

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更新時間 : 2023-03-31 19:44 GMT+08:00

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