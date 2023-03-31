Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

俄烏戰爭成消耗戰 傳俄國北韓密商「糧食換武器」

北韓什麼不多，武器最多，比食物還多

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 16:28
2019年4月25日，普丁（右）與金正恩在俄國會晤（圖／美聯社）

2019年4月25日，普丁（右）與金正恩在俄國會晤（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭曠日廢時，成了一場消耗戰，白宮30日表示，武器竭盡的俄國，正在打北韓的主意，想用食物換軍備。一個缺糧、一個缺彈，一拍即合。

美聯社報導，13個月的戰事加上國際制裁，火藥庫用罄的俄國，不得不向「流氓」（rogue）國家尋求武器。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）30日表示，新情資顯示，俄國正準備派團前往北韓協商，以食糧換取二十多種軍火。

先前白宮公布的情資顯示，伊朗於去年夏季出售俄國數百架攻擊無人機，俄國傭兵組織華格納集團（Wagner Group）也從北韓取得不少武器。

專家認為，北韓正遭遇金正恩掌權11年以來最嚴重的糧食危機，但尚無跡象顯示有饑荒或餓莩載道的大規模餓死事件。北韓官媒本月稍早指，金正恩已下令加強中央對農業的控管，並採取一連串提振生產措施。

上個月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才放出消息，指中國正考慮援俄武器，但當局尚未點頭。

這是白宮自俄烏戰爭以來揭露情報的又一發，拜登（Joe Biden）政府盼透過分享情資，讓公眾、盟友都能知悉莫斯科的意圖，也是對普丁（Vladimir Putin）的警告，下任何決定前，請務必三思。

柯比表示，斯洛伐克籍的密克地切夫（Ashot Mkrtychev），就是俄國與北韓交易的掮客，美國財政部30日宣布就此事對他進行制裁。他曾於去年底至今年初期間，為雙邊談攏北韓軍備換俄國商用客機的協議。

根據美國財政部長葉倫（Janet Yellen），俄國迄今已損失9,000件軍事重裝備，在出口管制與多邊制裁下，普丁想方設法在全球尋找武器來源，最後只能找上伊朗與北韓。

俄烏戰爭成消耗戰 傳俄國北韓密商「糧食換武器」
美國
俄國
北韓
烏克蘭
俄烏
俄烏戰爭
斯洛伐克
普丁
武器
軍備
彈藥
糧食
食物
食糧
饑荒

相關新聞

無須處方也可買 美國FDA批准Narcan鼻腔噴霧劑非處方販售 用藥過量的救命藥
無須處方也可買 美國FDA批准Narcan鼻腔噴霧劑非處方販售 用藥過量的救命藥
2023/03/30 16:36
利用身心障礙者做活體實驗、各種名義公開處決　南韓首度公開「北韓人權報告書」
利用身心障礙者做活體實驗、各種名義公開處決　南韓首度公開「北韓人權報告書」
2023/03/30 14:21
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
2023/03/30 12:09
【台灣蔡總統過境美國】白宮：未安排美官員會晤　 中國國台辦：若晤麥卡錫將堅決回擊
【台灣蔡總統過境美國】白宮：未安排美官員會晤　 中國國台辦：若晤麥卡錫將堅決回擊
2023/03/29 16:38
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
2023/03/29 11:20

更新時間 : 2023-03-31 19:43 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售