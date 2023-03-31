（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭曠日廢時，成了一場消耗戰，白宮30日表示，武器竭盡的俄國，正在打北韓的主意，想用食物換軍備。一個缺糧、一個缺彈，一拍即合。

美聯社報導，13個月的戰事加上國際制裁，火藥庫用罄的俄國，不得不向「流氓」（rogue）國家尋求武器。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）30日表示，新情資顯示，俄國正準備派團前往北韓協商，以食糧換取二十多種軍火。

先前白宮公布的情資顯示，伊朗於去年夏季出售俄國數百架攻擊無人機，俄國傭兵組織華格納集團（Wagner Group）也從北韓取得不少武器。

專家認為，北韓正遭遇金正恩掌權11年以來最嚴重的糧食危機，但尚無跡象顯示有饑荒或餓莩載道的大規模餓死事件。北韓官媒本月稍早指，金正恩已下令加強中央對農業的控管，並採取一連串提振生產措施。

上個月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才放出消息，指中國正考慮援俄武器，但當局尚未點頭。

這是白宮自俄烏戰爭以來揭露情報的又一發，拜登（Joe Biden）政府盼透過分享情資，讓公眾、盟友都能知悉莫斯科的意圖，也是對普丁（Vladimir Putin）的警告，下任何決定前，請務必三思。

柯比表示，斯洛伐克籍的密克地切夫（Ashot Mkrtychev），就是俄國與北韓交易的掮客，美國財政部30日宣布就此事對他進行制裁。他曾於去年底至今年初期間，為雙邊談攏北韓軍備換俄國商用客機的協議。

根據美國財政部長葉倫（Janet Yellen），俄國迄今已損失9,000件軍事重裝備，在出口管制與多邊制裁下，普丁想方設法在全球尋找武器來源，最後只能找上伊朗與北韓。

俄烏戰爭成消耗戰 傳俄國北韓密商「糧食換武器」