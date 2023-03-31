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作自己學習主人！臺北兒童節驚喜禮　蔣萬安：4月選1天上課10分鐘、下課40分鐘

2023年臺北兒童月系列活動自4月1日開始，「翻轉上下課時間」讓孩子可以恣意揮灑，作自己學習的主人。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 16:20
「2023臺北兒童月系列活動發布記者會」大合照。（照片由臺北市政府提供）

「2023臺北兒童月系列活動發布記者會」大合照。（照片由臺北市政府提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2023年臺北兒童月系列活動自4月1日開始，市長蔣萬安今(31)日宣布三項措施，分別是「翻轉上下課時間」、「降低幼兒園師生比」及「班班大螢幕」等優惠政策，他並期盼在兒童月讓孩子可以恣意揮灑，作自己學習的主人。

對於兒童月有什麼樣的驚喜呢？蔣萬安表示，第一，在兒童月，孩子們可以自己選一天來翻轉上下課時間，這一天可以上課10分鐘，下課時間40分鐘，自己決定想要奔跑、運動、閱讀、下棋，還是跟同學聊天，讓孩子可以恣意揮灑，作自己學習的主人。

第二、北市府也規劃階段性在幼兒園降低師生比、提高教學品質，目標師生比降到一比十二，採取分年分區、增班設員的方式進行，希望所有的孩子可以安心上課，老師專心教學。

第三、目前北市國小三到六年級已實施班班大螢幕政策，未來，國高中每班將有智慧大螢幕，讓老師的教學還有學生繳交作業，以及課堂回答提問都能夠更便利、即時，這部分北市府都編列了預算，將來北市小學三年級一路到高中，都可藉由科技輔助提升學習效率。

蔣萬安接著說，自4月1日開始，許多場館藝文表演都可免費優待學童進場，捷運公司亦推出4月1日到5日，六歲以上未滿十二歲學童免費搭乘捷運、貓纜、小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園(含1位陪同家長)，優惠措施就是要讓孩子盡情揮灑、充分體驗。

蔣萬安感謝所有的校長、老師、家長們一路栽培孩子，讓他們在成長的旅途上都能夠這麼順利，表現優異。
兒童節
兒童月
蔣萬安

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