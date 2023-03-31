Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

印度寺廟地板崩塌 數十名信眾「垂直掉落」井內 至少35死

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 15:40
印度官員表示，昨（30）日當地中部大城印多爾（Indore）的一間印度教寺廟發生地板崩塌事件，導致數十人掉落下方的階梯井。（圖／美聯社）

印度官員表示，昨（30）日當地中部大城印多爾（Indore）的一間印度教寺廟發生地板崩塌事件，導致數十人掉落下方的階梯井。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）印度官員表示，昨（30）日當地中部大城印多爾（Indore）的一間印度教寺廟發生地板崩塌事件，導致數十人掉落下方的階梯井，截至今（31）日上午，據知已找到35具遺體。

昨日是印度的「拉瑪節」，為的是慶祝神祇羅摩（Rama）的生日，大批信徒湧入寺廟祈福，約中午12點30分左右，整片地板突然坍塌，數十位信徒垂直掉落下方的階梯井，其中不乏為婦女和兒童。

當地政府派出140位救難人員和軍警到場救援，將井內的水抽乾後，使用繩索和梯子將倖存者和一具具遺體從井中拉出，由於井內極深、狹窄，加上掉落的碎片，增加了救援的難度。

官員表示，目前已確認33具遺體的身分，而18名獲救者當中，有16人因傷勢較重在醫院治療。

從影片中看到，坍塌的地板處鋼筋外露，且階梯井極深。當地官員表示，寺廟整個地板結構嚴重塌陷，疑似是因大量人群湧入而不堪負荷，目前已下令徹查，若有違法事情將嚴辦。

據了解，該間寺廟幾年前就已停用這口井，並用鐵欄杆和磁磚封住井口，此外，當地政府1月份時就已下令寺廟拆除井蓋，因為這是一個不安全且違法的建物，但寺廟卻無視命令。
印度

相關新聞

人口將破14億成全球之冠 究竟有多少人？印度政府答不上來
人口將破14億成全球之冠 究竟有多少人？印度政府答不上來
2023/02/15 17:30
西洋情人節有違傳統價值 印度政府：抱人不如抱牛
西洋情人節有違傳統價值 印度政府：抱人不如抱牛
2023/02/09 17:45
美國爆人工淚液致死失明案例 台灣食藥署：未進口
美國爆人工淚液致死失明案例 台灣食藥署：未進口
2023/02/04 15:44
男子喝茫了竟尿在乘客身上！印度航空處理不當引爆怒火
男子喝茫了竟尿在乘客身上！印度航空處理不當引爆怒火
2023/01/10 11:37
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
2022/12/27 12:18

更新時間 : 2023-03-31 19:43 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售