印度寺廟地板崩塌 數十名信眾「垂直掉落」井內 至少35死

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)印度官員表示,昨(30)日當地中部大城印多爾(Indore)的一間印度教寺廟發生地板崩塌事件,導致數十人掉落下方的階梯井,截至今(31)日上午,據知已找到35具遺體。

昨日是印度的「拉瑪節」,為的是慶祝神祇羅摩(Rama)的生日,大批信徒湧入寺廟祈福,約中午12點30分左右,整片地板突然坍塌,數十位信徒垂直掉落下方的階梯井,其中不乏為婦女和兒童。

當地政府派出140位救難人員和軍警到場救援,將井內的水抽乾後,使用繩索和梯子將倖存者和一具具遺體從井中拉出,由於井內極深、狹窄,加上掉落的碎片,增加了救援的難度。

官員表示,目前已確認33具遺體的身分,而18名獲救者當中,有16人因傷勢較重在醫院治療。

從影片中看到,坍塌的地板處鋼筋外露,且階梯井極深。當地官員表示,寺廟整個地板結構嚴重塌陷,疑似是因大量人群湧入而不堪負荷,目前已下令徹查,若有違法事情將嚴辦。

據了解,該間寺廟幾年前就已停用這口井,並用鐵欄杆和磁磚封住井口,此外,當地政府1月份時就已下令寺廟拆除井蓋,因為這是一個不安全且違法的建物,但寺廟卻無視命令。

