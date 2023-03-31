印度寺廟地板崩塌 數十名信眾「垂直掉落」井內 至少35死

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）印度官員表示，昨（30）日當地中部大城印多爾（Indore）的一間印度教寺廟發生地板崩塌事件，導致數十人掉落下方的階梯井，截至今（31）日上午，據知已找到35具遺體。

昨日是印度的「拉瑪節」，為的是慶祝神祇羅摩（Rama）的生日，大批信徒湧入寺廟祈福，約中午12點30分左右，整片地板突然坍塌，數十位信徒垂直掉落下方的階梯井，其中不乏為婦女和兒童。

當地政府派出140位救難人員和軍警到場救援，將井內的水抽乾後，使用繩索和梯子將倖存者和一具具遺體從井中拉出，由於井內極深、狹窄，加上掉落的碎片，增加了救援的難度。

官員表示，目前已確認33具遺體的身分，而18名獲救者當中，有16人因傷勢較重在醫院治療。

從影片中看到，坍塌的地板處鋼筋外露，且階梯井極深。當地官員表示，寺廟整個地板結構嚴重塌陷，疑似是因大量人群湧入而不堪負荷，目前已下令徹查，若有違法事情將嚴辦。

據了解，該間寺廟幾年前就已停用這口井，並用鐵欄杆和磁磚封住井口，此外，當地政府1月份時就已下令寺廟拆除井蓋，因為這是一個不安全且違法的建物，但寺廟卻無視命令。