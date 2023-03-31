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臺灣古都瞄準國際穆斯林旅遊市場　臺南19家業者獲得清真認證

南市府觀旅局：過去加工食品較少，穆斯林可通過外觀判斷食物是否符合伊斯蘭教教規，然而由於世界各國法令不一，食品標示上未必詳盡列出所有成分

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 15:13
清真認證食品示意圖。(照片由外貿協會提供)

清真認證食品示意圖。(照片由外貿協會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著全球疫情趨緩，為提升臺南市在穆斯林旅遊市場的能見度，市長黃偉哲表示，南市府觀光旅遊局盤點了獲得清真認證的商家業者，總計有19家，包含臺南維悅酒店、臺南晶英酒店、鹽鄉民宿等，透過建置穆斯林友善旅遊環境，為臺灣古都帶來更多商機與發展。

觀旅局表示，「穆斯林」意指伊斯蘭教信徒，而伊斯蘭教與佛教、基督教並稱為世界三大宗教，目前其信仰人數已達十餘億之多，約占全世界人口數的四分之一，其中更有超過六成分布在亞太地區，尤其印尼的穆斯林人數就突破了2億。

觀旅局指出，過去加工食品較少，穆斯林可通過外觀判斷食物是否符合伊斯蘭教教規，然而由於世界各國法令不一，食品標示上未必詳盡列出所有成分，以及些許標示或為專業名稱，一般人未必能夠了解。再者，有些成分為合併標示，可能其中內含好幾項原料，故對一般大眾而言，可能較難透過外觀上的標示判斷該食物是否為穆斯林可食。有鑑於此，國際上出現了「清真認證」。

「清真」為阿拉伯語，原本的意思為「合法的」。在非穆斯林國家，或穆斯林佔多數的國家，「清真」指的是符合伊斯蘭教教規、可供穆斯林食用之物。而在穆斯林國家，「清真」不僅指可食之物，更是一種符合伊斯蘭教教規的生活方式。而「清真認證」是一種認證制度，通常是透過當地的穆斯林機構、伊斯蘭教教法學者，以及食品營養專業人士來稽核，確保該食品為穆斯林可食用。

觀旅局代理局長林國華表示，一直以來他們持續將臺南推向國際，同時也不斷加強臺南接待國際旅客的能力。為此，臺南的活動也是一個接一個，如：漁光島藝術節(3/24-4/16)、學甲蜀葵花文化節-學甲區光華里活動中心(2/25-4/23)、幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來(3/9-5/14)等等，歡迎國內外的朋友前往臺南共襄盛舉。

臺灣古都瞄準國際穆斯林旅遊市場　臺南19家業者獲得清真認證

△鹽鄉民宿-清真認證(MFE)。(照片來源：台南市政府提供)
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穆斯林
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更新時間 : 2023-03-31 19:43 GMT+08:00

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