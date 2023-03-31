出訪過境美國 台灣蔡英文總統獲智庫頒發「全球領導力獎」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）正進行「民主夥伴共榮之旅」的總統蔡英文，在紐約過境，美東時間30日晚間（台北時間31日早上）獲邀出席「全球領導力獎晚會」，獲頒「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。

該獎項是由「哈德遜研究所」（Hudson Institute）所設立，以表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野之國際領導人，與表揚對美國國家安全有功之「Herman Kahn獎」並列為該所最高榮譽。

根據哈德遜研究所，基於蔡總統於其任內，以極大的勇氣與決心帶領台灣應對脅迫，維護自由開放的印太地區，頒贈此獎，表彰其卓越領導。

蔡英文獲獎後發表演說，五個重點如下：

一、「哈德遜研究所」的這份獎項實際上是向台灣人民致意，縱使面對艱鉅挑戰，人民依然展現堅毅韌性。台灣就是在人民的勇氣與堅持，以及美國友人的支持下，開始了民主轉型，最後終結了長達30多年的戒嚴。今日的台灣與理念相近國家昂首並肩，追求和平、繁榮並捍衛民主。

二、中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。台灣人民期盼和平，但歷史告訴我們最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。

三、台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，然而，台灣仍持續被排除在聯合國及相關國際組織運作之外。如此不公義的情況不能再繼續下去。台灣需要其他民主國家的支持，協助我們參與國際組織。

四、不穩定的台海將帶給全球嚴重的經濟及安全風險，因此對各國而言，維護此一區域之和平及穩定顯得格外重要。這不僅意味著我們要強化安全合作，更需要促成一個更為強健、蓬勃的經濟夥伴關係。

五、台灣充滿韌性，並對民主的力量深信不移，但沒有任何國家能獨力解決21世紀的挑戰或對抗威權主義。我們會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現台灣有決心守護我們的生活方式。