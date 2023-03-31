預告片公開！IU、朴敘俊首次合作　南韓電影「Dream」耗時8年推出

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓即將新上線的電影「Dream」由IU李知恩及朴敘俊首次合作演出，是部運動喜劇片，由「雞不可失」導演李炳憲擔任編劇及導演，電影上映之際，劇組於30日舉辦了電影發表會。

「Dream」講述的是做事總是不經大腦的前足球選手洪大（朴敘俊 飾）以及沒有熱情的製作人素敏（IU 飾），與一群無家可歸的國家代表足球選手們，一起挑戰不可能實現的夢想的故事。這群烏合之眾的國家代表選手們由金鐘受、高昌錫、鄭勝吉、李玹雨、梁玄敏、洪萬杓、許俊碩等演出。

導演李炳憲說道，「無家者世界盃」（The Homeless World Cup）是實際存在的一項國際足球賽事，這部電影是以2010年，南韓國家代表選手首次出戰的真實故事為原型創作的故事，這部電影是他最快決定要拍攝，但卻花最長時間推出的一部電影。

李炳憲說，從決定拍攝至今已過了8年，製作一部電影的過程需要說服無數人，因過程波瀾萬丈，無法長話短說，但他對這部電影充滿自信，是部十分有趣又有意義的作品。

朴敘俊在「Dream」中飾演著做事無俚頭又毫無計畫的露宿者足球隊教練洪大，朴敘俊透露，這部作品是在「梨泰院Class」結束後開始拍攝的作品，他本身也很喜歡足球，為了角色也觀察了很多球員，在形象上能模仿到一定的程度，但實力卻無法跟上，因此也和前輩們進行了很多訓練，累到感覺要吐了。

對於與IU的合作，朴敘俊表示，自己原來就是IU的粉絲，因此非常期待，拍攝過程總是吵吵鬧鬧，非常開心，快結束時也心想著如果能有更多的戲就好了，表達了內心的不捨與遺憾。

IU則表示，在拍攝期間，導演經常會做出突發性的反應，朴敘俊總是能迅速理解，並轉化為自己的東西，讓她感到非常羨慕，親眼看見朴敘俊的演技也讓她受到了很多很好的刺激。

飾演紀錄片導演素敏的IU，在準備角色期間，從拿相機的方式重新學起，用生動的演技演繹出始終保持笑容，且社會生活技能滿點的現實派角色，成了無人能取代的一角。

IU也說道，她三年前拍攝電視劇以背景故事多的角色為主，所以有了想演出沒有故事的角色的想法，當她接到出演「Dream」的提議後，就懷著開心的心情加入了演出。

另外，總是以演員李知恩，及歌手IU身分活動的她，也在「Dream」發表會上公布，為了不讓大家混淆，未來將統一稱號，以後一切的演藝活動都將以「IU」這個名字進行，再也沒有演員「李知恩」。

此部電影事實上在3年前就已完成拍攝，但因疫情關係，一直延遲至今，終於將在4月26日於韓國上映。