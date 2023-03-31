Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 韓流.時尚生活

預告片公開！IU、朴敘俊首次合作　南韓電影「Dream」耗時8年推出

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 14:21
IU、朴敘俊首次合作電影「Dream」4/26將於韓國上映（圖／截自IG@dlwlrma）

IU、朴敘俊首次合作電影「Dream」4/26將於韓國上映（圖／截自IG@dlwlrma）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓即將新上線的電影「Dream」由IU李知恩及朴敘俊首次合作演出，是部運動喜劇片，由「雞不可失」導演李炳憲擔任編劇及導演，電影上映之際，劇組於30日舉辦了電影發表會。

「Dream」講述的是做事總是不經大腦的前足球選手洪大（朴敘俊 飾）以及沒有熱情的製作人素敏（IU 飾），與一群無家可歸的國家代表足球選手們，一起挑戰不可能實現的夢想的故事。這群烏合之眾的國家代表選手們由金鐘受、高昌錫、鄭勝吉、李玹雨、梁玄敏、洪萬杓、許俊碩等演出。

導演李炳憲說道，「無家者世界盃」（The Homeless World Cup）是實際存在的一項國際足球賽事，這部電影是以2010年，南韓國家代表選手首次出戰的真實故事為原型創作的故事，這部電影是他最快決定要拍攝，但卻花最長時間推出的一部電影。

李炳憲說，從決定拍攝至今已過了8年，製作一部電影的過程需要說服無數人，因過程波瀾萬丈，無法長話短說，但他對這部電影充滿自信，是部十分有趣又有意義的作品。

朴敘俊在「Dream」中飾演著做事無俚頭又毫無計畫的露宿者足球隊教練洪大，朴敘俊透露，這部作品是在「梨泰院Class」結束後開始拍攝的作品，他本身也很喜歡足球，為了角色也觀察了很多球員，在形象上能模仿到一定的程度，但實力卻無法跟上，因此也和前輩們進行了很多訓練，累到感覺要吐了。

對於與IU的合作，朴敘俊表示，自己原來就是IU的粉絲，因此非常期待，拍攝過程總是吵吵鬧鬧，非常開心，快結束時也心想著如果能有更多的戲就好了，表達了內心的不捨與遺憾。

IU則表示，在拍攝期間，導演經常會做出突發性的反應，朴敘俊總是能迅速理解，並轉化為自己的東西，讓她感到非常羨慕，親眼看見朴敘俊的演技也讓她受到了很多很好的刺激。

飾演紀錄片導演素敏的IU，在準備角色期間，從拿相機的方式重新學起，用生動的演技演繹出始終保持笑容，且社會生活技能滿點的現實派角色，成了無人能取代的一角。

IU也說道，她三年前拍攝電視劇以背景故事多的角色為主，所以有了想演出沒有故事的角色的想法，當她接到出演「Dream」的提議後，就懷著開心的心情加入了演出。

另外，總是以演員李知恩，及歌手IU身分活動的她，也在「Dream」發表會上公布，為了不讓大家混淆，未來將統一稱號，以後一切的演藝活動都將以「IU」這個名字進行，再也沒有演員「李知恩」。

此部電影事實上在3年前就已完成拍攝，但因疫情關係，一直延遲至今，終於將在4月26日於韓國上映。
韓國電影
朴敘俊
李知恩
IU
足球
電影

相關新聞

踩到中國紅線 香港突撤映驚悚片《小熊維尼：血與蜜》
踩到中國紅線 香港突撤映驚悚片《小熊維尼：血與蜜》
2023/03/21 18:11
強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題
強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題
2023/03/17 18:43
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
2023/03/17 11:15
【奧斯卡首位華人影后】楊紫瓊的愛情哲學「女人為自己活」　約會硬要跟來看楊媽媽到底有多瘋！
【奧斯卡首位華人影后】楊紫瓊的愛情哲學「女人為自己活」　約會硬要跟來看楊媽媽到底有多瘋！
2023/03/13 17:37
【最新名單】奧斯卡大獎出爐！楊紫瓊首位亞裔影后　《我的鯨魚老爸》挺事業低潮奪影帝
【最新名單】奧斯卡大獎出爐！楊紫瓊首位亞裔影后　《我的鯨魚老爸》挺事業低潮奪影帝
2023/03/13 11:55

更新時間 : 2023-03-31 19:43 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售