川普成首位遭起訴美國卸任元首 2024總統大選擾亂一池春水

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統川普（Donald Trump）30日被曼哈頓檢方正式起訴，成了首位遭刑事起訴的卸任元首。先前就曾預告自己將被逮，並煽動選民抗議的他，斥之為政治獵巫，但此一官司並無礙其角逐2024白宮大位，甚至很有可能提振其選情，為來年的總統大選投下變數。

關於起訴的二三事：

罪名為何？

檢方尚未公布起訴罪名，CNN引述消息來源，至少30項。主案源於川普2016年指示御用律師柯恩（Michael Cohen）向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）、花花公子女郎麥克道格（Karen McDougal）共支付28萬美元封口費一事，欲阻止二人將她們與川普的風花雪月公諸於世，傷害選情。

柯恩已於2018年就違反競選金融法規罪名坦承不諱。檢方認為這番封口操作有利於川普選情，持續調查過程中是否有任何違法情事，但細節迄未公開。

不會上銬示眾，但川普可能留下案底

曼哈頓檢方表示，已與川普律師協調，允他自行到案應訊，時間可能是4月4日，省去了大陣仗將他逮捕上銬的戲劇化場面。川普依法須捺印指紋、拍下面部檔案照，也可能被傳喚到庭應訊。屆時他所面臨的指控罪名才會明朗，而他也可能尋求認罪協商。

川普否認不法，堅稱無辜

川普始終否認與二女的婚外性行為，稱一切皆為政治迫害，意圖阻擾其參選，使之無法續推「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）的運動。他宣稱，任內兩度遭彈劾、去年FBI搜索其私人宅邸起出機要檔案等行動，皆屬這類對付他的行徑。

民主黨人滿口胡說八道，一心只想「弄死川普」（Get Trump），他在聲明中說道。

官司纏身

除了本案，川普還深陷一連串調查，除了詐欺等罪，就聯邦層級而言，司法部正調查他在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）藏放最高機密文件一事，以及川普與盟友涉嫌推翻2020大選結果的作為。

其他案子樁樁都是重大案件，對於為何選這相對較輕的罪名做為起訴川普的首案，許多法律專家深感不解。

2024總統大選，你阻止不了我的

對指控一概否認的川普，老神在在，稱這反而會激起選民對他的支持。就在起訴消息一出不久，川普即利用此機會在選民中煽起怒火，透過其競選募款單位廣發信件，促民眾能捐多少是多少，「務必將川普送進白宮」。事實上，甚至自18日川普「預告」自己將被逮捕後，其團隊就募得了200萬美元的資金。

共和黨人左右為難

黨內出了史上頭一個被起訴的前總統，共和黨人這下處境尷尬。然而，黨內雖對川普的極端作風頗有微詞，他仍是最強「母雞」。從幾位也盯著總統寶座的潛在候選人都紛紛表態批評起訴一事，就不難看出他在黨內的影響力。如佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），就稱此舉非常「不美國」（un-American），前副總統彭斯（Mike Pence）也稱「太誇張」。

由此可見，至少就目前而言，川普潛在競爭者仍戰戰兢兢，深怕一講錯話，就會惹惱川普的死忠基本盤。不過，死忠支持者不談，川普的官司泥淖若愈陷愈深，遭到更多起訴，恐進一步衝擊共和黨選情，將搖擺州推向民主黨。局勢混沌不明，恐怕還會延續好一陣子。

來源：

Trump's indictment in New York: Here's what to know

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