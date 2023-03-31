Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

川普成首位遭起訴美國卸任元首 2024總統大選擾亂一池春水

川普又再締造了歷史

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 14:13
美國前總統川普2023年3月25日在德州出席活動（ 圖／美聯社）

美國前總統川普2023年3月25日在德州出席活動（ 圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統川普（Donald Trump）30日被曼哈頓檢方正式起訴，成了首位遭刑事起訴的卸任元首。先前就曾預告自己將被逮，並煽動選民抗議的他，斥之為政治獵巫，但此一官司並無礙其角逐2024白宮大位，甚至很有可能提振其選情，為來年的總統大選投下變數。

關於起訴的二三事：

罪名為何？

檢方尚未公布起訴罪名，CNN引述消息來源，至少30項。主案源於川普2016年指示御用律師柯恩（Michael Cohen）向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）、花花公子女郎麥克道格（Karen McDougal）共支付28萬美元封口費一事，欲阻止二人將她們與川普的風花雪月公諸於世，傷害選情。

柯恩已於2018年就違反競選金融法規罪名坦承不諱。檢方認為這番封口操作有利於川普選情，持續調查過程中是否有任何違法情事，但細節迄未公開。

不會上銬示眾，但川普可能留下案底

曼哈頓檢方表示，已與川普律師協調，允他自行到案應訊，時間可能是4月4日，省去了大陣仗將他逮捕上銬的戲劇化場面。川普依法須捺印指紋、拍下面部檔案照，也可能被傳喚到庭應訊。屆時他所面臨的指控罪名才會明朗，而他也可能尋求認罪協商。

川普否認不法，堅稱無辜

川普始終否認與二女的婚外性行為，稱一切皆為政治迫害，意圖阻擾其參選，使之無法續推「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）的運動。他宣稱，任內兩度遭彈劾、去年FBI搜索其私人宅邸起出機要檔案等行動，皆屬這類對付他的行徑。

民主黨人滿口胡說八道，一心只想「弄死川普」（Get Trump），他在聲明中說道。

官司纏身

除了本案，川普還深陷一連串調查，除了詐欺等罪，就聯邦層級而言，司法部正調查他在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）藏放最高機密文件一事，以及川普與盟友涉嫌推翻2020大選結果的作為。

其他案子樁樁都是重大案件，對於為何選這相對較輕的罪名做為起訴川普的首案，許多法律專家深感不解。

2024總統大選，你阻止不了我的

對指控一概否認的川普，老神在在，稱這反而會激起選民對他的支持。就在起訴消息一出不久，川普即利用此機會在選民中煽起怒火，透過其競選募款單位廣發信件，促民眾能捐多少是多少，「務必將川普送進白宮」。事實上，甚至自18日川普「預告」自己將被逮捕後，其團隊就募得了200萬美元的資金。

共和黨人左右為難

黨內出了史上頭一個被起訴的前總統，共和黨人這下處境尷尬。然而，黨內雖對川普的極端作風頗有微詞，他仍是最強「母雞」。從幾位也盯著總統寶座的潛在候選人都紛紛表態批評起訴一事，就不難看出他在黨內的影響力。如佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），就稱此舉非常「不美國」（un-American），前副總統彭斯（Mike Pence）也稱「太誇張」。

由此可見，至少就目前而言，川普潛在競爭者仍戰戰兢兢，深怕一講錯話，就會惹惱川普的死忠基本盤。不過，死忠支持者不談，川普的官司泥淖若愈陷愈深，遭到更多起訴，恐進一步衝擊共和黨選情，將搖擺州推向民主黨。局勢混沌不明，恐怕還會延續好一陣子。

來源：
Trump's indictment in New York: Here's what to know
Trump indictment throws 2024 race into uncharted territory
Trump seeks to make criminal allegations pay with 2024 fundraising drive
美國
總統
川普
起訴
大選
總統大選
2024
卸任元首

相關新聞

無須處方也可買 美國FDA批准Narcan鼻腔噴霧劑非處方販售 用藥過量的救命藥
無須處方也可買 美國FDA批准Narcan鼻腔噴霧劑非處方販售 用藥過量的救命藥
2023/03/30 16:36
【蔡總統過境美國】蔡明彥：中國動員走路工抗爭「1天200美元」
【蔡總統過境美國】蔡明彥：中國動員走路工抗爭「1天200美元」
2023/03/30 14:39
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
2023/03/30 12:09
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
2023/03/30 09:47
台灣前監察院長王建煊宣布2024參選總統　主張兩岸和平統一
台灣前監察院長王建煊宣布2024參選總統　主張兩岸和平統一
2023/03/29 17:52

更新時間 : 2023-03-31 19:43 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售