潔淨能源、電動車夯！丹麥、瑞士商貿團陸續抵台灣探合作機會

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 台北綜合報導）本周，歐洲商貿訪團陸續抵台，聚焦綠能合作，中華民國國際經濟合作協會（國經協會）29、30日陸續和丹麥、瑞士進行經濟合作會議，探尋民間合作機會，受到產官學研界熱情參與。

丹麥向來在因應氣候變遷行動上不遺餘力，成功促成能源轉型， 將風能、生質能源與太陽能作為主要發電方式， 使得國內電力有近四成為低碳來源。此外， 丹麥政府亦與企業及民間組織對發展再生能源有著共同的理念，目標希望2050年終止石油及天然氣開採。

台灣數年前開始推動「綠能科技產業創新推動方案」、「 前瞻基礎建設計畫—綠能建設」政策，發展太陽能、 風能等綠能基礎建設，並鼓勵再生能源領域的跨國合作與投資， 期盼將台灣打造為亞洲綠能產業的重要據點。

29日，國經協會舉辦台丹經濟合作會議，台灣方面有台灣綠能協會、經濟部國際貿易局經濟參事蕭振寰、智慧能源管理開發商億鴻系統科技、 以智慧電表與智慧電網聞名之優必闊科技、 帶領綠建築團隊獲得國際競賽認證之國立陽明交通大學跨領域設計科 學研究中心、推廣智慧精準農業頗有成效之國立清華大學與會；丹麥方則有丹麥能源聚落( Energy Cluster Denmark)、丹麥綠能聚落(Green Hub Denmark) 、還有專精於研發生產建物暖氣能源系統、IoT感測器以及 HVAC空氣調節系統的ReMoni公司、Agerkrantz Controls公司、IniLab公司，分享I oT技術應用於節能減碳的多種產品及措施。丹麥商務辦事處處長Mr. Peter Sand與會，現場互動交流熱絡，雙方於會議中呼應彼此 觀點，也盼望持續拓展台丹合作商機。

國經協會馬不停蹄，隔日（30日）接著與瑞士氫能協會舉辦「第4屆臺瑞經濟合作會議暨氫能及燃料電池產業商機論壇」，就「氫能及燃料電 池」主題，促進雙方產業交流與合作。

國經協會指出，今年瑞士氫能協會會長D r. Andreas Züttel特地率團訪台，與臺灣精準醫療產業協會李鍾熙理事長共同主持論壇， 現場逾百位產官學研代表參與會議。

為達成2050淨零碳排之目標，各國積極研發可替代之永續能源， 氫能零碳排的特性，使其成為世界新能源的趨勢，而台灣及瑞士也有共同的目標。瑞士在2017年 發布2050能源策略，鼓勵氫能在工業、運輸、 貨運及供暖之應用，並與歐盟6國簽訂共同開發氫氣能源意向； 台灣國發會亦發佈2050氫應用發展技術藍圖， 結合產業需求與技術發展，欲打造完整的氫能產業鏈。 藉由此次論壇，結合台灣與瑞士之科研及技術強項， 進一步搭建雙方合作意願。

本次論壇由瑞士氫能協會會長暨瑞士洛桑聯邦理工學院教授Dr. Andreas Züttel，針對瑞士氫能技術發展及應用進行專題演講，台灣方則邀請到臺灣氫能與燃料電池夥伴聯盟執行長林若蓁， 分享臺灣氫能產業之現況及展望；另邀請臺灣及瑞士氫能廠商， 包含氣體製造及供應領域之領導者Messer Schweiz AG梅塞爾瑞士公司、產品擁有最高國內自製率之鼎佳能源、集合2 5年產學研究技術之GRZ Technologies，以及曾獲Discovery評選為臺 灣最有潛力科技公司之一的亞太燃料電池科技公司， 分享應用實績並進行意見交換， 現場互動熱烈，期盼未來延續並擴展與瑞士之交流， 共創更多合作商機。