〈時評〉「九二共識」 國民黨不准侯友宜戰略模糊

新北市長侯友宜代表國民黨參選總統的態勢日趨明朗化， 只是他的兩岸論述不夠清晰，因此， 包括前總統馬英九和國民黨在內，這陣子都急著高喊九二共識， 努力替侯友宜設下框架，侯友宜的兩岸論述要擺脫國民黨舊包袱、 走出新思維，恐怕會先被叮到滿頭包。

兩岸關係向來是總統大選的必考題，但如何在美中台之間取得平衡、 同時爭取到台灣多數民意支持，參選人的主張和論述都十分重要。 過去幾年，國民黨中央政府選舉失利，陸續浮現檢討九二識的聲浪， 但都在黨內保守勢力下，最後無疾而終。

國民黨內有不少人意識到九二共識的爭議， 雖然這是國共最重要的默契，但不見得能讓台灣主流民意支持， 侯友宜就是這樣的一個代表， 相對於國民黨多數要角對九二共識採取「戰略清晰」的態度， 侯友宜明顯是選擇「戰略模糊」的思維，希望獲得更多人青睞。

因此，侯友宜這陣子在被問及兩岸關係或九二共識時， 並不會主動直接提及「九二共識」這幾個字，而是繞個彎、 婉轉表示，希望台海、區域能夠穩定，尤其兩岸關係也能平等、 友善、尊嚴的交流，讓台灣與中國都穩定的往前走，並強調「 中華民國是我的國家，台灣也是我的家」、「我們叫中華民國， 台灣是咱的家」。

由於擔心侯友宜偏離國民黨的兩岸論述， 國民黨最近在九二共識上大作文章，除了對黨內重申「九二共識、 一中各表」立場外， 也有人開始研究將九二共識和中華民國畫上等號。

不僅如此，此刻正在中國訪問的前總統馬英九， 他在會見對岸國台辦主任宋濤時，馬英九談話五度重申「九二共識」 ，並說在這個兩岸共同政治基礎上，才能擱置爭議，共創雙贏， 共同追求和平發展。

其實國民黨和馬英九的說法，不僅是講給對岸聽， 更是在暗示侯友宜，希望侯友宜能將九二共識視為重要論述與主張， 更簡單來說，是不樂意看到侯友宜跳出九二共識的框架。

侯友宜會如何接招，各界都在觀察，不過，從過往的例子來看， 只要不遵循國民黨這套論述的人士，在被黨內撻伐後， 最後只能心不甘、情不願地束手就範，侯友宜能否打破這個殘局， 將是他角逐總統大位的最大挑戰。