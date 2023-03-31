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〈時評〉「九二共識」 國民黨不准侯友宜戰略模糊

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/03/31 13:07
新北市忠烈祠3月29日舉行112年革命先烈陣亡將士殉難同胞春祭典禮，由市長侯友宜（二排右2）擔任主祭官。（取自侯友宜臉書）

新北市忠烈祠3月29日舉行112年革命先烈陣亡將士殉難同胞春祭典禮，由市長侯友宜（二排右2）擔任主祭官。（取自侯友宜臉書）

新北市長侯友宜代表國民黨參選總統的態勢日趨明朗化，只是他的兩岸論述不夠清晰，因此，包括前總統馬英九和國民黨在內，這陣子都急著高喊九二共識，努力替侯友宜設下框架，侯友宜的兩岸論述要擺脫國民黨舊包袱、走出新思維，恐怕會先被叮到滿頭包。

兩岸關係向來是總統大選的必考題，但如何在美中台之間取得平衡、同時爭取到台灣多數民意支持，參選人的主張和論述都十分重要。過去幾年，國民黨中央政府選舉失利，陸續浮現檢討九二識的聲浪，但都在黨內保守勢力下，最後無疾而終。

國民黨內有不少人意識到九二共識的爭議，雖然這是國共最重要的默契，但不見得能讓台灣主流民意支持，侯友宜就是這樣的一個代表，相對於國民黨多數要角對九二共識採取「戰略清晰」的態度，侯友宜明顯是選擇「戰略模糊」的思維，希望獲得更多人青睞。

因此，侯友宜這陣子在被問及兩岸關係或九二共識時，並不會主動直接提及「九二共識」這幾個字，而是繞個彎、婉轉表示，希望台海、區域能夠穩定，尤其兩岸關係也能平等、友善、尊嚴的交流，讓台灣與中國都穩定的往前走，並強調「中華民國是我的國家，台灣也是我的家」、「我們叫中華民國，台灣是咱的家」。

由於擔心侯友宜偏離國民黨的兩岸論述，國民黨最近在九二共識上大作文章，除了對黨內重申「九二共識、一中各表」立場外，也有人開始研究將九二共識和中華民國畫上等號。

不僅如此，此刻正在中國訪問的前總統馬英九，他在會見對岸國台辦主任宋濤時，馬英九談話五度重申「九二共識」，並說在這個兩岸共同政治基礎上，才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。

其實國民黨和馬英九的說法，不僅是講給對岸聽，更是在暗示侯友宜，希望侯友宜能將九二共識視為重要論述與主張，更簡單來說，是不樂意看到侯友宜跳出九二共識的框架。

侯友宜會如何接招，各界都在觀察，不過，從過往的例子來看，只要不遵循國民黨這套論述的人士，在被黨內撻伐後，最後只能心不甘、情不願地束手就範，侯友宜能否打破這個殘局，將是他角逐總統大位的最大挑戰。
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更新時間 : 2023-03-31 19:42 GMT+08:00

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