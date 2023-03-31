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禽流感肆虐 智利出現首例人類染H5N1 另有逾500隻海獅染疫亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 11:21
智利衛生部證實，當地出現首例人類感染H5N1禽流感案例，為南美洲第二例。（圖／美聯社）

智利衛生部證實，當地出現首例人類感染H5N1禽流感案例，為南美洲第二例。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）智利衛生部證實，當地出現首例人類感染H5N1禽流感案例，目前正在調查感染源和追蹤其密切接觸者，不過目前尚未出現人傳人的情況。

根據智利衛生部週三發布的聲明稿，這名個案為53歲的男性，居住在沿海城市托科皮亞，雖然病情嚴重且併發肺炎，但目前病況穩定。

這起案例是南美洲第二例人類通報確診禽流感的案例，第一起發生在1月份，為厄瓜多一名9歲女童，患者當時病情嚴重，但經治療後已康復出院。

自去年以來，智利出現多起野生動物感染H5N1禽流感的病例，據統計，光是3月份，已有超過500多隻海獅死於H5N1；此外這個月中旬，位在中南部的一處家禽養殖場發現首例禽流感病例，為了遏止擴散，除了撲殺遭感染的禽鳥外，政府也下令暫停禽肉產品出口。

而鄰國祕魯自爆發疫情以來，已造成逾3500隻海獅和數萬隻鳥類死亡。截至本月初，阿根廷當局已接獲疑似H5禽流感超過200多例通報，有40例確診，有10個省份出現禽流感疫情。

智利衛生當局指出，禽流感病毒可藉由鳥類或海洋哺乳動物傳播給人類，但目前未有證據顯示有人傳人的風險。

國際間的公衛專家也說，禽流感發生人傳人的風險仍低，民眾勿恐慌，不過，疫苗製造商已在研發人類禽流感疫苗，以備不時之需。

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2023/03/03 10:25

更新時間 : 2023-03-31 19:42 GMT+08:00

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