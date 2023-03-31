Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

零過敏原植物蛋！工研院打造台灣第一顆低碳植物荷包蛋

有別於市售植物蛋以豆類模擬蛋的口感，工研院表示，新一代產品將以營養為訴求，或供應特定族群需要的機能來考量材料使用，兼顧口味與營養。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/31 12:06
工研院瞄準「植物蛋」新商機，攜手傳統素食工廠第二代經營者共同研製配方，結合通路提升消費者「植」感新生活，也增加「蛋」的新選擇。（照片由工研...

工研院瞄準「植物蛋」新商機，攜手傳統素食工廠第二代經營者共同研製配方，結合通路提升消費者「植」感新生活，也增加「蛋」的新選擇。（照片由工研...

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）缺蛋問題持續延燒，工研院昨(30)日表示，瞄準「植物蛋」新商機，攜手傳統素食工廠第二代經營者共同研製配方，打造全台灣第一顆低碳植物荷包蛋，結合通路、增加消費者選購市售植物蛋的品項。

工研院引述農委會的資料顯示，台灣每年每人要吃355顆蛋，大約是每人每天一個蛋。近年植物基飲食、減碳風潮席捲全球，吃得健康、吃得安心成為消費者最重視的飲食原則。

工研院中分院副執行長李士畦表示，根據市調機構Innova Market Insights的全球食品市場調查，植物基產品以每年近20%的速度成長，市場潛力大。植物基產品除了要求口感擬真與美味之外，多元營養價值也成為關鍵。

李士畦還說，過去的植物基食材，多僅考慮素食者需求且經常以調味迎合市場口味，新一代產品將以營養為訴求，或供應特定族群需要的機能來考量材料使用，兼顧口味與營養；此外，因應全球減碳趨勢及可能的糧食危機，天然低碳的植物荷包蛋，更成為蛋白質的新選擇。

有別於市售植物蛋以豆類模擬蛋的口感，工研院所研發之植物荷包蛋兼具健康營養與口感，為維持蛋白Q彈滋味，蛋白原料使用自主研發之專利菌種、大型藻類蛋白與大豆蛋白等；蛋黃成分上，為保有綿密口感與豐富營養，則採用大型藻類纖維、紅蘿蔔及南瓜等，補足人體10種必需胺基酸及Omega-3脂肪酸。由於植物荷包蛋裡的藻類纖維成分為低碳海藻，植物荷包蛋具備零膽固醇、低熱量、零過敏原特色，可運用於傳統使用雞蛋的各種料理中。

工研院目前的低碳植物材料及纖維口感資料庫，是協助植物基食品產業創新技術及新減碳配方的技術支援平台，這類具有科研DNA基礎的植物基原料與組合，有機會帶領產業在低碳與糧食自主的框架上，成為競逐國際原料市場的利器。工研院的植物蛋與植物肉將4月18日於「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展中展示。
工研院
植物蛋
植物肉
雞蛋
淨零創新科技
植物基飲食
減碳

相關新聞

平穩供銷！農委會專案進口雞蛋上架販售　3/29起陸續供應各通路
平穩供銷！農委會專案進口雞蛋上架販售　3/29起陸續供應各通路
2023/03/29 09:03
進口雞蛋抵台灣！全聯雙北門市、家樂福29日開賣 一盒蛋百元有找
進口雞蛋抵台灣！全聯雙北門市、家樂福29日開賣 一盒蛋百元有找
2023/03/28 20:42
3月底將進口逾500萬顆雞蛋　陳吉仲：一盒10顆65元
3月底將進口逾500萬顆雞蛋　陳吉仲：一盒10顆65元
2023/03/15 19:54
台灣缺蛋危機　陳吉仲：3月底可以補足缺口
台灣缺蛋危機　陳吉仲：3月底可以補足缺口
2023/03/07 15:26
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
2023/03/05 16:10

更新時間 : 2023-03-31 19:42 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【更新】台中房屋倒塌1人送醫不治　晚間尋獲2受困工人•均無生命跡象
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
【淨化心靈】《塔爾》薩滿巫師現身台灣！亞馬遜花浴、愛的可可儀式體驗魔法療癒力
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
【更新】台灣蔡英文總統專機抵紐約　AIT主席接機、美政要出席僑宴
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
周杰倫擊敗BLACKPINK、泰勒斯等大咖　奪「全球十大專輯銷量榜」冠軍
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
「切下去才知人還活著」美國眾議院通過法律制裁中共活摘器官
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售
為新北投車站慶生　台鐵推古早精緻「酒家菜」便當、4月僅7天限量販售