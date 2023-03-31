「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）關注國內外人權發展的台灣立法院長游錫堃，31日發文呼籲民主國際立即伸出援手，一起拯救「五月花號」難民，不讓這些遭中共迫害七年、「不願接受極權統治」的63名滯留泰國的基督徒，被遣返回中國。

遭受中共宗教迫害的深圳改革宗聖道教會的63名基督徒，2019至2021年輾轉從深圳、南韓濟州島、泰國居住奔逃。這些來自16個家庭的信眾後來被稱為「五月花號（Mayflower）」，其典故來自1620年，一群英國清教徒歷經十週的海上苦旅，終於抵達美國。然而，這些中國籍教徒在申請難民庇護過程中，遭遇中方強大阻力，長年顛沛流離。

RFA報導，近日因為內部一名成員遭到中國策反洩漏棲身處所，泰國移民局和警察在當地時間周四將所有教會成員帶回移民拘留中心，63名教友面臨遭遣返回中國的危險。

對華援助協會（China Aid）主席傅希秋告訴RFA記者， 五月花號教會潘永光牧師的教會的63位弟兄姐妹，包括35名孩童，28名成人，泰國時間周四下午2點全部被泰國移民局抓走，現在面臨被泰國移民局遞解回中國的司法程序，目前萬分的危急。「我們可以想像這些大人和孩子如果回到中國，肯定會被中共瘋狂報復入監受迫害」，傅說道。

傅希秋呼籲聯合國和美國，應該盡快將五月花號教會成員安置到安全的地方。這個案子是中共在海外脅迫和宗教迫害的一個惡例，如果讓中共得逞，這真是一個巨大的宗教自由人權的災難和羞辱。

前美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）對此表示「非常擔憂」，指泰政府若遣返這群人回中國，幾乎就是對他們判了死刑，要求應立即將其釋放。

游錫堃發聲

面對這起情況危急的國際人權迫害事件，立法院長游錫堃31日發文呼籲美國政府，協助滯留泰國的中國「五月花號」異議份子。

游錫堃說，中國選擇在第二屆民主峰會開幕之日，跨境施壓泰國逮捕難民的行徑，這在全球民主國家誓言阻止民主倒退行動之際，無疑是一種嚴重的挑釁！

游錫堃表示，希望泰國政府基於人道及人權善待這些難民，也呼籲全球愛好自由人權的國家，時間已經相當緊迫，要對中共迫害宗教難民嚴厲譴責，並呼籲民主同盟們開始行動，在泰國遣返前，尊重這些人的意願，防止這些良善的人被遣返中國，讓可能的悲劇發生。

游錫堃同時也向「現正在中國緬懷故土的馬英九先生」喊話，指馬前總統在稱讚中國「武漢防疫是對人類的貢獻」之餘，是否也可以就近呼籲中共當局，立即停止迫害這些家庭，停止遣返這些不願受極權統治的人們。