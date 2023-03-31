春天綠地毯美景再現！台灣中油：桃園藻礁環境生態變好

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近日桃園沿岸藻礁上滸苔、石蓴大量生長，宛如覆蓋一層綠地毯，台灣中油公司表示，除了氣候因素，當地環境生態變好是重要原因外，提醒民眾前往欣賞時，必須注意安全，更要避免進入一級保育類的柴山多杯孔珊瑚棲地範圍，以免違反野生動物保育法。

有如「老梅石槽」般的綠色地毯覆蓋在藻礁上，桃園市保生社區發展協會理事長廖經贈表示，已經多年沒有見到這麼漂亮的景色。他接著說，滸苔、石蓴為泛暖溫帶性海藻，廣泛分布於台灣沿岸潮間帶，春天為繁盛期，是藻礁潮間帶常見物種，今年還有居民在藻礁潮間帶抓到午仔魚，顯見環境越來越好，這是政府和民間共同守護的成果。

台灣中油表示，從近4年的生態監測資料的確可以看出藻礁區整體生態越來越好，柴山多杯孔珊瑚族群數從 75 群株增加至140 群株以上，並陸續發現有新生群株生長；殼狀珊瑚藻藻種數從21種增加至25種以上；大型藻類也從14種增加至21種以上，台灣中油並與桃園市政府及桃園市野鳥學會共同合作，讓桃園海岸小燕鷗的繁殖成功率從原本不到三成大幅提升至七成以上，顯現生態保育的確有很大的進展。

第三座液化天然氣接收站自2019年開始施工，台灣中油與桃園市政府、在地社區合作，推動海岸環境維護工作，迄今已清理超過180公噸各式海洋垃圾，並運用科技執法，取締非法排放汙染物，明顯改善藻礁海岸環境。

最後，台灣中油提醒，民眾前往賞景時務必注意安全，避免進入一級保育類的柴山多杯孔珊瑚(Polycyathus chaishanensis)棲地範圍外，未來也會持續履行環評承諾，同時與各界繼續合作維護觀塘藻礁週邊環境及生態。