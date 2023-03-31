【超夯對談額滿】比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展　貓與鳥關一起探事物對立性

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展，展出6件錄像裝置探討時間本質及事物對立面，自即日起北美館登場。
繼2004年台北雙年展，Claerbout此次首次於台北舉辦個展「片刻冥想」，精選6件自1996年以來的大型錄像作
入口處《The Close》Claerbout選擇以無聲影像揭開序幕，黑白寂靜的畫面讓觀者心靈沉澱，喚起二十世紀早期電影常見的街景，投射出社會上無話語權的市井小民。他利用影像技術將紀錄影片中的歷史街景，與預先在實景片場拍攝的演員影像相容，並採用環繞式拍攝虛擬建模的孩童，藉此重建夢境中赤腳孩童在巷弄間玩耍的生活場景，最終浮現二十四位歌唱者合聲鳴唱《請賜平安》（Da Pacem Domine）。
David Claerbout與作品《Wildfire》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)
《Aircraft》靈感來自一張1950年代不復存的黑白照片，
《Wildfire》以3
《The pure necessity》。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）
《The pure necessity》重新想像1967年經典動畫電影《森林王子》
《Vietnam》根據一幅攝於越戰期間的著名黑白檔案照片為靈感，
走上展間樓梯可見早期作品《Cat and Bird in Peace》完美詮釋對立性，影片記錄藝術家把自己寵物貓跟鳥放在同一個籠子裡，雖然藝術家認為兩隻動物和平共處相安無事，但龐大的貓咪和嬌小的鳥兒形成強六對比，兩者之間的距離也凸顯無形的壓力。
Claerbout畢業於安特衛普皇家藝術學院及阿姆斯特丹皇家視覺藝術學院，
北美館於4月1日下午2點推出「藝術家對談」，邀請高重黎及Clearbout同台交流，活動採線上報名已額滿，現場將另外開放20人報名，