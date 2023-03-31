【超夯對談額滿】比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展　貓與鳥關一起探事物對立性

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)比利時藝術家David Claerbout首次台灣個展，展出6件錄像裝置探討時間本質及事物對立面，自即日起北美館登場。

繼2004年台北雙年展，Claerbout此次首次於台北舉辦個展「片刻冥想」，精選6件自1996年以來的大型錄像作 品，具備繪畫背景卻在放下畫筆及畫布後，在動態影像及攝影照到出口，作品具有看似對立卻能共存的特質，多以重疊影像探究時間的本質，影片不以循環放映，因為對藝術家而言，時間並非線性前進，其具有不確定性且一直流逝。

入口處《The Close》Claerbout選擇以無聲影像揭開序幕，黑白寂靜的畫面讓觀者心靈沉澱，喚起二十世紀早期電影常見的街景，投射出社會上無話語權的市井小民。他利用影像技術將紀錄影片中的歷史街景，與預先在實景片場拍攝的演員影像相容，並採用環繞式拍攝虛擬建模的孩童，藉此重建夢境中赤腳孩童在巷弄間玩耍的生活場景，最終浮現二十四位歌唱者合聲鳴唱《請賜平安》（Da Pacem Domine）。



David Claerbout與作品《Wildfire》。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

《Aircraft》靈感來自一張1950年代不復存的黑白照片， 以美國芝加哥郊區舊工廠為背景， 藝術家運用虛實混合的表現手法重現飛機棚場景， 他尋得相似的舊廠房進行實景拍攝，再借助精密的3D建模數位技術 加入一架全新飛機、支架及守衛。在虛像的空間中擴展感知體驗， 唯有迴盪的腳步聲，讓定位與方向的意識感又多了一個指引， 對於這個飛機棚場景真實性的懷疑， 會因為這些聽覺效果而獲得短暫的消弭。

《Wildfire》以3 D動畫、電腦計算和拍攝技術等手法，結合收集到火的圖片素材， 築構出一場戲劇性的森林大火。人們面對失控的火勢， 往往會做出遠離火災的反射動作，Claerbout認為， 火等同於淨化的靈魂，抽象又矛盾， 可以代表一個人內在的心境，「當我們看著緩緩延燒的火勢， 令人著迷又令人恐懼。」



《The pure necessity》。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

《The pure necessity》重新想像1967年經典動畫電影《森林王子》 的角色，包括黑豹Bagheera、棕熊Baloo、蟒蛇Ka a等，試想「當明星動物光環不再生活會變什麼模樣？」Claerbout認為他們的「退休生活」會很無聊，只見百無聊賴的動物如同社畜一樣過著漫無目的的生活，對照現今忙碌的上班族卻有著空虛的靈魂，「但是life goes on。」

《Vietnam》根據一幅攝於越戰期間的著名黑白檔案照片為靈感， 呈現一架在河藩（德富縣鄰近地區）的雙引擎馴鹿（Caribou ）戰機在此地被擊落33年後的樣貌， 當年這架飛機正要緊急降落在一個臨時跑道時，誤被友軍砲火擊中， 山谷中隱約的光影交替落在機身與機翼上，試圖撫慰過去的傷痛。

走上展間樓梯可見早期作品《Cat and Bird in Peace》完美詮釋對立性，影片記錄藝術家把自己寵物貓跟鳥放在同一個籠子裡，雖然藝術家認為兩隻動物和平共處相安無事，但龐大的貓咪和嬌小的鳥兒形成強六對比，兩者之間的距離也凸顯無形的壓力。

Claerbout畢業於安特衛普皇家藝術學院及阿姆斯特丹皇家視覺藝術學院， 現於安特衛普和柏林兩地居住與創作。

北美館於4月1日下午2點推出「藝術家對談」，邀請高重黎及Clearbout同台交流，活動採線上報名已額滿，現場將另外開放20人報名， 詳細活動資訊請參見北美館官方網頁。