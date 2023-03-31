（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣生育率連3年負增長，為全球最低，甚至連新生兒死亡率也連續20年超過日、韓2至3倍，該怎守護寶寶健康成家長最大課題，國內六大學會提醒，及早進行第一道健康檢查—新生兒必選及加選篩檢，及早發現問題與治療。

台灣2022年新生兒數達62年來新低，不僅生得少，資料更顯示每千位嬰兒就有4.1位死亡，高出許多經濟合作暨發展組織（OECD）國家，更已連20年超過日、韓2至3倍。

為寶寶保險的家長中五成延後篩檢 影響揪疾病根源時間

台大醫院基因醫學部主任暨小兒部主治醫師簡穎秀部主任表示，大多數遺傳性或先天異常疾病在寶寶出生時不會有明顯症狀，因此需要透過新生兒篩檢來把關，且所篩檢出來的疾病可透過藥物或飲食控制，及早降低疾病對身體或智力的損害，能有更好的預後。

新生兒篩檢每年診斷出超過3000名異常個案數，但2023年「新生兒篩檢暨脊髓肌肉萎縮症(SMA)疾病認知調查」卻指出，在願意讓寶寶進行加選篩檢家長中，超過9成5家長會為寶寶保險，但卻近5成會延後篩檢時間，恐成寶寶健康的隱憂。

調查中更發現，晚於常規時間才進行新生兒必選篩檢且為寶寶購買保險的家長中，卻有5成不清楚金融監督管理委員會在民國101年已頒布「新生兒篩檢之政府指定執行21項檢驗項目，皆排除於保險等待期的規範」。簡穎秀部主任提醒，別因商業保險迷思錯失拯救寶寶的機會。

出生48小時第一道健康把關—新生兒篩檢

延誤篩檢 恐錯失守護寶寶第一時機！

目前衛福部國健署有補助新生兒必選篩檢項目，包含先天性甲狀腺低能症、苯酮尿症、楓糖尿症、半乳糖血症等21個項目，也可以額外加選檢測約10項新生兒罕見疾病，為寶寶健康雙重把關。

至於新生兒篩檢應在甚麼時間點進行？簡穎秀部表示，新生兒出生48小時即可篩檢，採取一次足跟血就可以進行必選及加選檢查。

台灣小兒神經醫學會秘書長、部立雙和醫院小兒神經科主任郭雲鼎秘書長提醒，罕見疾病當中，高達8成為基因遺傳導致。新生兒加選篩檢涵蓋多種可治療的罕病，如脊髓性肌肉萎縮症(SMA)、黏多醣症(MPS)、龐貝氏症(PD)等疾病檢測。

簡穎秀部說，家長一般會在生產後48小時內收到新生兒篩檢的勾選表，決策時間短，據調查顯示，家長愈晚了解「新生兒篩檢」資訊，對於篩檢意願也愈低，因此建議要提早了解，因為先天性代謝異常疾病一出生就會對寶寶造成傷害，及時篩檢有機會及早治療。

此外，更有2成5家長表示已進行產前帶因者檢驗或產前胎兒診斷，認為寶寶很健康，簡穎秀部提醒，帶因檢驗並非100%準確，產後新生兒篩檢更能直接確認寶寶的健康。

SMA治療方式多元 愈早篩檢與治療 預後愈好

台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會理事長、高醫大醫學院臨床醫學研究所講座教授鐘育志理事長補充，在新生兒眾多遺傳性疾病中，脊髓性肌肉萎縮症(SMA)為全世界嬰兒死亡率最高的遺傳疾病，每10,000-17,181位新生兒中就約有1位會患病。

鐘育志說，SMA屬於體染色體隱性遺傳疾病，6成患者會在6個月內發病，因負責製造運動神經元存活蛋白(SMN)的基因SMN1發生突變，使脊髓的運動神經元漸進性退化，產生肌肉無力、萎縮及行動困難等症狀。

現在SMA不再是無藥可治的疾病，目前台灣有三種治療藥物已通過藥證，加上健保署今年將放寬SMA治療藥物給付範圍，因此若能及早篩檢、發現與治療，即有更好的預後。

兒童節前夕，國內六大學協會攜手三大篩檢中心，包括臺灣兒科醫學會、台灣小兒神經醫學會、台灣周產期醫學會、台灣新生兒科醫學會、中華民國人類遺傳學會、台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會、國立台灣大學醫學院附設醫院新生兒篩檢中心、台北病理中心臨床病理部新生兒篩檢組、中華民國衛生保健基金會附設醫事檢驗所新生兒篩檢中心，共同呼籲及早進行第一道健康檢查—新生兒必選及加選篩檢。（圖／協會提供）

台灣嬰兒死亡率連續20年超日韓2倍！醫曝爸媽迷思 籲及早篩檢