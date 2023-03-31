【兒童節這樣玩】台北流行音樂中心體驗「一日指揮家」　超好拍氣球裝置、二手市集及樂團進駐園區

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）卡哇伊氣球裝置！台北流行音樂中心歡慶兒童節，將於4月1日起連兩天打造《北流歡樂島》。

北流今年首度舉辦兒童節活動，將南基地場域打造成音樂遊樂園，於南基地戶外表演空間設置了歡樂島舞台區，大小朋友們可在此享受兒童戲劇界天團「如果兒童劇團」的經典戲劇《布萊梅樂隊》與《童謠滾滾》，跟著台上哥哥姊姊們唱唱跳跳。

眾多音樂品牌進駐園區，包含台灣在地樂器品牌「aNueNue Music」將邀請來自夏威夷的音樂家Cynthia Lin，搭配aNueNue Humming Birds優美的吉他琴聲，獻上充滿熱情的音樂饗宴；「TPMC SAX QUEST探索薩克斯風」台灣知名薩克斯風演奏家顏慶賢與何明諭，帶來多首耳熟能詳的動畫電影音；「亞斯音樂藝術ARS MUSIC」將邀請小朋友體驗「一日指揮家」，只須現場報名，就可站上舞台化身小小指揮家，與五人編制弦樂團一同演出！

二手親子市集「小樹市集」於園區周圍將設置上百個攤位，大家一同惜物、實踐永續愛地球的理念，園區內進駐多台美食餐車；活動期間只須現場填寫問卷，即可至服務台索取北流兒童節限定貼紙，憑此貼紙即享《唱 我們的歌 流行音樂故事展》門票買一送一的優惠。

此外，活動日中午12點至下午４點間，憑《唱 我們的歌 流行音樂故事展》票根，或園區拍照打卡與北流粉專按讚，即可至指定地點兌換棉花糖或氣球乙個，數量有限，送完為止。

詳情請上北流官網或Facebook粉絲專頁查詢。

活動資訊

日期：4月1日-4月2日

時間：11:00-17:00

地點：台北市南港區忠孝東路七段99號（北流南基地戶外表演空間）

節目表

4月1日

1100-1200 【如果兒童劇團】布萊梅樂隊

1330-1400 【TPMC SAX QUEST探索薩克斯風】薩克斯風二重奏

1400-1430 【aNueNue】aNueNue's Musical Aloha with Cynthia Lin

1530-1630 【如果兒童劇團】布萊梅樂隊

4月2日

1100-1200 【如果兒童劇團】童謠滾滾

1330-1430 【亞斯音樂藝術】小小指揮家

1530-1630 【如果兒童劇團】童謠滾滾