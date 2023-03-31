台灣文化部長會見捷克國家博物館訪團　簽訂展覽合作意向書

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部長史哲會見捷克國家博物館台灣訪問團，簽訂展覽合作意向書展開系列合作交流。

文化部長史哲昨（30）日與國立故宮博物院院長蕭宗煌共同會見捷克國家博物館（National Museum, Czech Republic）總館長盧卡其（Michal Lukeš）、副館長斯特利（Michal Stehlík）、IT部門主任Martin Souček一行，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、國立台灣博物館館長洪世佑陪同出席。

史哲表示，文化部所屬的國立台灣博物館與捷克國家博物館順利簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書，宣示雙方去（2022）年締結姊妹館後的第一檔交流展正式起跑，期待藉由博物館的交流，開啟台、捷文化更多的合作。

史哲表示，非常欣喜捷克國家博物館與台灣相關博物館開啟合作交流，期待雙方的合作策展，可以結合故宮的宮廷文物，以及國立台灣博物館甚至國立台灣歷史博物館等貼合當代台灣的庶民典藏品，發展出獨特的展覽敘事，提升台、捷博物館交流的深度與廣度。文化部作為博物館主管機關，一定會全力協助兩國博物館間的合作交流。同時，文化部也將以今年剛於捷克所設的文化組為重要據點，展開台、捷間更多元的文化交流。

蕭宗煌提到，捷克國家博物館與國立台灣博物館的合作淵源可追溯至約20年前，雙方曾於2005、2007年進行展覽交流，奠定良好合作基礎。而故宮也於去年與捷克國家博物館正式締結姊妹館，並受捷克邀請正在規劃故宮文物至捷克展出的可能性。現在台、捷合作將更進一步，非常期待能促成捷克國家博物館在2025年展出包含故宮，甚至是其他台灣博物館的重要展品。

盧卡其表示，捷克非常重視與台灣重要博物館的合作機會，本次與故宮及台灣博物館的洽談深具收穫，近期也將與台灣館方展開實質的策展對話，希望能推出結合台灣多元類型且具代表性的文物，以精彩的敘事軸線，吸引捷克當地甚至全歐洲的民眾前來參觀。

捷克國家博物館成立於1818年，所管轄館群包含自然史博物館、歷史博物館、音樂博物館、國家博物館圖書館及亞美非文化博物館等分館，擁有超過2000萬件的典藏，為捷克最大的博物館。文化部指出，盧卡其於去年9月隨同捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）率領的訪團來台，並正式與國立台灣博物館簽訂姊妹館協議書。本次盧卡其等人再度隨同捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）所率領的大型訪問團來台，雙方於29日進一步簽訂展覽合作意向書，預計2024年在台博館展出「捷克城堡與古堡特展」，作為兩館締結姊妹館後第一檔交流展。

「捷克城堡與古堡特展」預計展出包括知名的世界文化遺產布拉格城堡，以及庫倫洛夫（Český Krumlov）城堡。文化部指出，庫倫洛夫城堡2002年曾因歐洲百年大水災造成護城河上的斗篷橋（Plášťový most）受損，當時即由文化部捐款協助修復。除特色城堡影像、模型之外，亦規劃展出捷克國家博物館重要的文物典藏，如騎士盔甲與武器、貴族服飾、生活器物等，呈現歐洲中古世紀風貌。