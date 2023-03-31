台灣清明連假將至！內政部呼籲：掃墓分流避開人潮　減少焚燒香燭金紙

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）清明節將至，為疏解大量返鄉掃墓祭祖人潮，內政部民政司昨(30)日呼籲，祭祖掃墓分流，儘量將砍除後雜草集中堆放，切勿自行焚燒，並減少焚燒香燭金紙，以響應環保並降低山林野火的發生。

據行政院環境保護署統計，去(2022)年地方政府推動紙錢集中收運有2.2萬噸紙錢，今年持續於公墓增加紙錢集中點，全國至少300處以上公墓有紙錢收運點，有燃燒紙錢需求的民眾可將紙錢交由地方政府處理。該署引述2021、2022年的消防署統計資料顯示，掃墓時，民眾在露天燃燒造成火災，高達52％為與敬神掃墓祭祖有關的遺留火種、焚燒雜草。2022年的清明期間更有72％的火災肇因為焚燒冥紙與除草。

內政部民政司指出，目前地方政府已規劃相關清明掃墓措施，並也在各墓區廣設取水點，豎立告示牌宣導減少焚燒香燭金紙，且派人員除草，以維護公墓整潔。另雖防疫政策鬆綁，室內可免戴口罩，但納骨塔內如人潮聚集或民眾本身有發燒或呼吸道症狀時，仍鼓勵民眾配戴口罩，同時也建議管理單位適時進行人流管制，定期環境清消。

內政部民政司補充，6直轄市、新竹市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及澎湖縣等14個縣市，都有提供掃墓專車的服務。另為方便民眾遠距追思，6直轄市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣及金門縣等16個縣市，都有提供線上追思服務，民眾可多加利用。