台灣前總統馬英九3/30訪武漢 參觀抗疫展、會見宋濤 盛讚中國防疫 遭批悖離常識

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前總統馬英九訪問中國，今（30）日特別更改行程，上午在武漢參觀疫情展覽，讚許中國的防疫貢獻，遭台灣基進黨部人士批噁心；晚上則與國台辦主任宋濤會面。

中央社報導，馬英九今天上午在武漢參觀疫情展覽時表示，對在金銀潭醫院院長領導下疫情獲控制感到敬佩，「是對整個人類的貢獻」。

對於講解員提到當時在武漢的台胞沒辦法返回台灣時，馬英九則說，「不好意思，我們的政府造成你們的困擾。」

對此，中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中接受媒體電訪表示，當時武漢包機第一個目標是希望能盡快接回短期滯留者，當時資訊上相當封鎖，從對岸接回台灣的第1批人很多不符資格，經積極溝通才有後續第2批、第3批包機。

陳時中說，雖然事情尚未定論，但多數都指向是武漢實驗室引發這場人類大疫，「這有被證明、被證實了」，不過因中國不願配合調查，結論相對不夠確定；可是說成中國對人類貢獻，「這就有點講反話了」，馬英九可能是因為都沒有做事，所以有點心虛，講這些話都跟事實不相符。

而現任指揮官王必勝在下午疫情記者會上則說，「馬前總統說的話，應該是以他是中國人角度說的，既然是中國人觀點，我們尊重他。」

王必勝還說，我們的防疫人員、醫療、邊境人員，在疾病初期，在邊境防止病毒入侵，武漢包機接回僑民，是很勇敢很盡職，應該給予掌聲，他們應該沒有給誰帶來什麼麻煩。

時代力量發言人余佳蒨則批評，中國政府隱匿疫情、藉防疫侵害人權，馬英九悖離常識、為中國防疫不當行徑擦脂抹粉的發言，令人感到遺憾。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱痛批，馬英九的發言，罔顧當初中國疫情不透明、用「人肉帶原體」拉台灣人一起下水，視2300萬人的健康權於不顧，泯滅人性的行為，反而稱讚武漢抗疫成功，真的是「熱臉貼冷屁股，非常噁心」。

前總統馬英九30日晚間在湖北武漢東湖賓館與中國國台辦主任宋濤會面。（圖／中央社）

上午參觀完抗疫展後，馬英九便赴武漢大學與師生座談，大約晚間6時許，於東湖賓館與宋濤會面，並一同在鏡頭前現身。

馬英九在致詞中表示，在他任內，兩岸擁有共同政治基礎「九二共識」，能夠實現三通直航，兩岸交流暢通，這讓兩岸人民都受惠。

馬強調，有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在他任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範。

宋濤在會面時則稱馬英九為「馬英九先生」。宋表示，「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞共同的心聲。