（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）故宮去年遭立委踢爆高層隱匿清朝瓷器毀損，事後院方還坦言古物皆「沒有保險」，引發外界抨擊。3件瓷器歷經數月修復後，故宮今（30）日宣布，明（31）日起推出「文物檢測與修復在故宮」特展，並透過修復紀實影片，讓觀眾更了解文物修復過程。

故宮副院長余佩瑾表示，大眾一定明白，這檔展覽與去年故宮瓷器毀損事件有關，去年事件爆發，引起社會軒然大波，也讓外界對故宮不滿與不信任，「我在此代表團隊對大家再次致歉，這件事情讓我們得到很大教訓。」

余佩瑾表示，為避免相同事件再度發生，故宮已調整工作流程、定期辦理文物持拿訓練課程，並逐步改善庫房工作環境與文物包裝等。去年故宮曾承諾待修復完成後一定會公開展示破損的3件文物，今日完成承諾，也希望讓大眾了解故宮近年如何推動文物保存維護工作。

去年遭國民黨立委陳以信踢爆的3件破損文物包含「清 康熙 嬌黃釉綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆 青花花卉盤」。其中「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」是在2021年至2022年間開箱檢視時發現破損，而「青花花卉盤」則是故宮人員去年因持拿疏失導致破損。

故宮登錄保存處助理研究員陳澄波負責此次瓷器修復，中央社引述陳澄波說法，陶瓷於博物館最常發生的劣化就是破損狀況，破損又可分因「持拿」與「輕忽」發生的物理性損傷，還有運輸過程與不適當的包裝所形成的損害。

談到去年破損的3件文物，陳澄波表示，修復過程需考量實際情況適度還原受損的表面，符合博物館文物展示的基本功能之一，不過文物修復完成後「仍是有些痕跡」。

此次展覽分為三個單元，第一單元「科技檢測」，以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球等文物的材料、內部結構與製作技術；第二單元「陶瓷修復」，當陶瓷文物為具有高度審美與工藝價值時，保存修護人員以修復技術復原其外觀，藉此增進陶瓷的美學與展示的效果；第三單元「書畫修復」，透過兩件絹本畫的裝裱修復，認識不同裝裱形式與劣化狀況，使用不同的修復思維與方法，以達到最好的保護。

而3件修復完成的文物將展示於「陶瓷修復」單元，同一單元也展出修復完成的「清 嘉慶 綠地花卉紋詩句壺」，在故宮1989年至1991年來台後第2次盤點記錄中，該典藏品被記錄為壺蓋破碎。

修復師在進行修復工作時，須先判別瞭解當初的燒造技術，以及釉藥與坯體間的構造和成份，再以專業修復技術與材料，重現其藝術價值與美學內涵。

台灣故宮破碗、盤修好了！3/31起於特展中亮相