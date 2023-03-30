Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

手搖飲換季！大苑子愛文芒果旋風即起席捲台灣　選用外銷日本規格、堅持「今鮮採、明日吃」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/30 18:02
屏東縣政府及大苑子在今（30）日同台宣布屏東縣即將進入芒果產季。（大苑子提供）

屏東縣政府及大苑子在今（30）日同台宣布屏東縣即將進入芒果產季。（大苑子提供）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）你沒看錯，芒果季真的來了！屏東縣政府及大苑子在今（30）日同台宣布屏東縣即將進入芒果產季，並告訴芒果粉一個好消息，只要購買愛文芒果指定飲品，有機會抽中屏東雙人海景住宿及遊艇體驗。

屏東縣政府表示，屏東芒果主要產期在每年3到6月，栽培面積為4,128公頃，為全臺的第二大產區，主要產區從枋山、枋寮、獅子、春日等地，產量約56,655公噸，產值約23億元，屏東縣亦是芒果產期全台最早出產的縣市，在內銷市場及外銷市場皆具有實力。

而「大苑子」每年3至4月份開跑的屏東芒果季，每每造成一股「愛文芒果旋風」，平均當季銷售超過200萬杯，曾經在2020年創下使用超過854噸的芒果，幫助許多屏東縣的芒果農民，也將屏東的愛文芒果提升到更美味的層次。

屏東縣政府及大苑子今日在記者會的活動現場上，除了發放100杯「愛文芒果冰沙Double Double」，讓民眾感受療癒加倍的消暑滋味外，更加碼宣布推出「今夏芒著趣旅行-月月抽好禮」活動，只要購買愛文芒果指定飲品，加入大苑子會員APP掃描發票，即可參加抽獎，還有機會抽中屏東雙人海景住宿及遊艇體驗、大苑子芒果季飲品以及限定周邊商品。

大苑子表示，屏東枋山和枋寮地區的新鮮的愛文芒果具有獨特的香味，水分十分充沛，口感細緻而大苑子秉持「今鮮採、明日吃」的理念，提供顧客最著時的鮮果飲品，每一杯都是使用來自枋山枋寮的愛文芒果新鮮現打，堅持新鮮天然。

此外，大苑子強調，選用的芒果比照外銷日本的規格，允諾在今年增加比去年多百分之五十的屏東芒果使用量，為台灣水果創造更多價值。
大苑子
芒果
屏東縣政府
愛文芒果
台灣水果

相關新聞

迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香
迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香
2022/12/08 16:35
大苑子鮮果咖啡強勢回歸　香甜台灣柳丁+醇厚冷萃咖啡　比例任你挑　首5日推65折
大苑子鮮果咖啡強勢回歸　香甜台灣柳丁+醇厚冷萃咖啡　比例任你挑　首5日推65折
2022/10/28 19:49
促進台灣與日本交流　台日夏季水果嘉年華8/20台北登場
促進台灣與日本交流　台日夏季水果嘉年華8/20台北登場
2022/08/15 11:16
台南日本姐妹市瘋台灣芒果 融入小學生點心增加對台南認識
台南日本姐妹市瘋台灣芒果 融入小學生點心增加對台南認識
2022/07/16 15:07
為臺灣農業加分　2021年國產芒果輸銷日本869公噸
為臺灣農業加分　2021年國產芒果輸銷日本869公噸
2022/07/05 15:06

更新時間 : 2023-03-30 18:37 GMT+08:00

最受歡迎

更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
更新【流竄18天】台灣桃園市東非狒狒被捕傷重身亡!　獵人坦承開槍
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
【突發新聞】台中市中區房屋倒塌•1人傷重不治2人待救援　勞動部開罰30萬勒令停工
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈時評〉美國戰略清晰了！
〈時評〉美國戰略清晰了！
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
南韓D社10週年展覽D’FESTA 7月來台　集結TWICE、BTS、NU'EST等多個韓團未公開影像
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
阿里巴巴創辦人回來了 馬雲遭整肅後首度現身 傳中國新總理李強授意
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【編輯開箱影片】台灣雄獅集團新複合式空間進駐松菸　首波多元策展可食花草菜單搶先看！
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
【更新】台灣六福村否認狒狒脫逃•竹縣動保所要求再盤點　桃園農業局: 私養可罰5萬元
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦
台灣前總統馬英九訪中 3/28赴中山陵、南京總統府 中國網友挖苦