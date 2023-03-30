手搖飲換季！大苑子愛文芒果旋風即起席捲台灣　選用外銷日本規格、堅持「今鮮採、明日吃」

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）你沒看錯，芒果季真的來了！屏東縣政府及大苑子在今（30）日同台宣布屏東縣即將進入芒果產季，並告訴芒果粉一個好消息，只要購買愛文芒果指定飲品，有機會抽中屏東雙人海景住宿及遊艇體驗。

屏東縣政府表示，屏東芒果主要產期在每年3到6月，栽培面積為4,128公頃，為全臺的第二大產區，主要產區從枋山、枋寮、獅子、春日等地，產量約56,655公噸，產值約23億元，屏東縣亦是芒果產期全台最早出產的縣市，在內銷市場及外銷市場皆具有實力。

而「大苑子」每年3至4月份開跑的屏東芒果季，每每造成一股「愛文芒果旋風」，平均當季銷售超過200萬杯，曾經在2020年創下使用超過854噸的芒果，幫助許多屏東縣的芒果農民，也將屏東的愛文芒果提升到更美味的層次。

屏東縣政府及大苑子今日在記者會的活動現場上，除了發放100杯「愛文芒果冰沙Double Double」，讓民眾感受療癒加倍的消暑滋味外，更加碼宣布推出「今夏芒著趣旅行-月月抽好禮」活動，只要購買愛文芒果指定飲品，加入大苑子會員APP掃描發票，即可參加抽獎，還有機會抽中屏東雙人海景住宿及遊艇體驗、大苑子芒果季飲品以及限定周邊商品。

大苑子表示，屏東枋山和枋寮地區的新鮮的愛文芒果具有獨特的香味，水分十分充沛，口感細緻而大苑子秉持「今鮮採、明日吃」的理念，提供顧客最著時的鮮果飲品，每一杯都是使用來自枋山枋寮的愛文芒果新鮮現打，堅持新鮮天然。

此外，大苑子強調，選用的芒果比照外銷日本的規格，允諾在今年增加比去年多百分之五十的屏東芒果使用量，為台灣水果創造更多價值。