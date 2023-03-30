台南遠東香格里拉 香粽禮袋上市大玩時尚生活風

搶攻端午節送禮商機，台南遠東香格里拉粽子預購提前開賣，攜手姊妹飯店台北遠東香格里拉廚藝團隊，不僅以高檔食材入餡，更集結廣式、滬式、台式好手藝推出七款鹹、甜、葷、素香粽；而全新環保禮袋， 以時尚實用兼具的托特包和經典水餃包設計，大玩時尚生活風，推出「好日經典」與「端午豪華」兩款禮袋，每組五入價格為1,288元與1,588元，即日起至5月21日預購禮袋組享九折優惠，另有單顆不含禮袋販售，每顆198至498元不等。訂購電話 (06)702-8856、702-8803或702-8888。

端午佳節，親友相聚品嚐粽子，致贈粽禮是聯繫情感與人脈不可或缺的儀式感，而每年推陳出新的禮袋設計，已是消費者選購的關鍵。台南遠東香格里拉全新禮袋設計，以高實用性，融入時尚生活風格，跳脫傳統保冷提袋圖騰花色，讓消費者在食用粽子後，仍可將禮袋使用在休閒、購物或上班，搭配各式穿著也毫無違和感，讓端午節品香粽即有歷史意義又環保！兩款禮袋組，勢必掀起搶購風潮！

每年銷售一空的經典款禮袋，今年進階版「好日經典禮袋」每組五入售價1,288元，不僅集海陸精華食材、美味升級的四款香粽，包含「墨魚紅燒肉粽」兩顆，特選油花分布均勻的帶皮五花腩及時令墨魚，以特製醬料滷製入味，加入干貝、香菇等，晶亮米粒吸附食材及醬汁精華，層次風味令人回味不已；以及歷年深受饕客喜愛的「香宮經典烤鴨粽」，嚴選正宗掛爐烤鴨鮮嫩鴨肉搭佐筍絲、鹹蛋黃等精選食材；還有素食養身「猴菇麻香素粽」，以麻油拌炒高營養價值的猴頭菇、杏鮑菇等菌菇，包裹入荷葉蒸煮後香氣四溢、令人食指大動；而甜粽「紫米白玉豆沙粽」，則以上海甜點為創意發想，將紫米與圓糯米搭配紅豆沙、蜜蓮子及桂圓，再以白玉麻糬增加Q彈口感，各一顆。提袋造型以經典手提水餃包，巧思設計活力十足的亮麗黃點綴中性灰，平衡視覺多份高級感，材質柔韌厚實、表面防潑水，潮味十足的高質感禮袋，更是彰顯送禮者的絕佳品味。

此外，鎖定高端送禮市場，台南遠東香格里拉推出「端午豪華禮袋」每組五入售價1,588元，四款風味不同的粽子，囊括飄香四溢的重磅海味精華的「鮑魚虎掌烏參粽」兩顆，包入整顆14頭鮑魚、烏參、虎掌等豐料，以層層桂竹葉及荷葉烹調軟嫩入味；還有經典「五福粽」，將眉豆、花菇、鹹蛋黃、魷魚及豚肉等上選豐富食材包入餡、汁香味美，勾起懷念老滋味；以及中西創意兼具養身的「松露紅麴五穀米粽」、與老少咸宜的香甜Q彈口感「紫米白玉豆沙粽」，各一顆。提袋選用精品專用牛津布製作托特包，大容量可放置隨身電腦等事務用品，高密度織法，光澤感與手感極佳，高機能性多功能，送禮有型又大氣！

台南遠東香格里拉飯店「好日經典禮袋」，內含墨魚紅燒肉粽兩顆及香宮經典烤鴨粽、猴菇麻香素粽、紫米白玉豆沙粽各一顆，每組售價1,288元；「端午豪華禮袋」，內含鮑魚虎掌烏參粽兩顆及五福粽、松露紅麴五穀米粽及紫米白玉豆沙粽各一顆，每組售價1,588元，即日起至5月21日前預購禮袋組享9折，大宗訂購另有優惠，亦提供單顆販售。單次購買30組禮袋以上，享單一地址宅配服務，提貨日期自6月1日至22日止，需提前三日預訂，訂購電話 (06)702-8856、702-8803或702-8888。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。官方網站。